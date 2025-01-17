Хотя иностранец ограничил свое путешествие двумя днями во Львове, дыхание войны он почувствовал на собственном опыте.

Для определенной категории путешественников самые интересные путешествия - те, что в опасные страны, вроде Афганистана. К сожалению, Украина, которая уже три года отражает полномасштабное российское вторжение, теперь тоже стала направлением для "экстремального" туризма. Винисиус Коста, европейский журналист и путешественник, штатный автор туристического портала Travel Off Path, недавно посетил Львов и поделился своими впечатлениями от пребывания в стране, которая ведет тяжелую оборонительную войну.

Коста планировал побывать в Украине в начале 2022 года. Он вспоминает, что тогда наша страна "была одной из немногих стран в мире, открытых для туризма без ограничений". Но полномасштабное вторжение России тогда опередило его всего на несколько дней.

В начале 2025 года журналист все же реализовал свои давние планы и провел два дня во Львове. Этот город для путешествия он выбрал не только потому, что здесь действительно есть на что посмотреть туристам, но и банально из-за фактора безопасности. Хотя и Львов подвергается периодическим ракетным и дроновым нападениям агрессора, здесь все же гораздо безопаснее, чем, скажем, в Харькове, или даже в Киеве, отмечает путешественник.

Видео дня

"Перед тем, как ехать, я взвесил все "за" и "против" и в конце концов решил, что Львов - направление с низким риском", - признается Коста.

При этом журналист обратил внимание, что, убрав фактор войны, украинские города являются удивительно безопасными, если сравнивать с другими крупными городами Европы. Уровень уличной преступности во Львове примерно вдвое меньше, чем в Лондоне, Париже или Барселоне.

"Другими словами, вы имеете больший риск погибнуть во время ограбления в Ламбете или Ислингтоне, охваченных преступностью районах Лондона, чем в результате российского обстрела Львова", - пишет Коста.

Оценивая общие настроения людей в Украине, журналист быстро понял, что украинцы, по крайней мере в тыловых регионах, "в подавляющем большинстве не обеспокоены конфликтом". Он описывает шумных детей в автобусе и их беззаботных родителей.

"Во Львове я видел группы девушек-подростков с избытком макияжа, которые бездейственно сплетничали, бегая по разбитой брусчатке, с чашками Starbucks в идеально ухоженных руках, (...) и влюбленные пары, которые целовались на пыльных снегом парковых скамейках. Это казалось слишком нормальным.", - пишет путешественник.

Если бы не мужчины в военной форме, которые время от времени встречали среди прохожих, и военные плакаты, расклеенные на стенах домов, Коста вообще не чувствовал, что он находится в стране, которая воюет. Однако рев сирен воздушной тревоги быстро напомнил путешественнику, куда он приехал. Впрочем и здесь его удивили прохожие, которые отнеслись к тревоге крайне равнодушно.

"С того момента я понял, что это просто их новая реальность, и если не будет попадания во что-то большое, случайные российские нападения на сооружения в промышленных пригородах не вызывают у них паники", - добавляет тревел-журналист.

Говоря об остальных впечатлениях от поездки в Украину, Коста вспоминает невероятно низкие, как для Европы, цены на все, в среднем низкий уровень владения английским среди украинцев, а также колоритные львовские рестораны.

Кроме того путешественник обратил внимание, что вопреки слухам, западная граница Украины полностью открыта для туристов, действуют лишь обычные визовые требования, а для европейцев и американцев - вообще полный безвиз. Однако сама процедура пересечения границы оказалась долгой и утомительной из-за украинской бюрократии.

"Военный туризм" в Украине

Как писал УНИАН, все чаще в Украину едут так называемые военные туристы - люди, которые хотят воочию увидеть разрушения в результате российской агрессивной войны. Кто-то ограничивается относительно спокойными городами, но есть и те, кто хочет побывать как можно ближе к фронту.

Фирмы, которые устраивают подобные туры, утверждают, что часть прибыли направляют на армию. Также организаторы туров отмечают, что такие "воспоминания о войне" имеют важное образовательное значение: иностранцы лучше понимают, что на самом деле происходит в Украине. Впрочем те украинцы, которые потеряли собственное жилье или даже близких людей, часто неодобрительно относятся к подобному туризму.

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