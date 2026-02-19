Санкционный кулак США: сенаторы пообещали усилить давление на Путина, - Reuters

Они рассказали, что никто не верит будто РФ всерьез заинтересована в переговорах и прекращении войны против Украины.

Американские сенаторы-демократы, побывавшие в Украине, пообещали добиваться принятия новых жестких санкций в энергетической сфере и других законов, чтобы надавить на Россию и заставить ее прекратить войну.

"Мы увидим более активные усилия и реальную работу по оказанию давления на Путина", - заявили сенатор Жанна Шахин и три других сенатора-демократа, сообщает Reuters.

"Мы едины в том, что странам, покупающим российскую нефть и газ - а это Китай, Индия, Венгрия, Бразилия - следует предоставить очень сильные стимулы для прекращения этой деятельности, и это способ действительно позитивно повлиять на борьбу Украины", - заявил сенатор Ричард Блюменталь.

Издание отметило, что один из основных законопроектов Конгресса, касающийся Украины, который еще не принят, предусматривает введение санкций против стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.

Законопроект, внесенный Блюменталем и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, пользуется поддержкой 85 из 100 сенаторов, но еще не вынесен на голосование. Как объяснило издание, он еще не вынесен на голосование из-за того, что президент США Дональд Трамп против. Издание акцентировало, что с самого начала своего второго президентского срока в январе 2025 года Трамп принимает решения по санкциям в Белом доме, а не в Конгрессе.

Сенаторы-демократы, находящиеся в Украине, заявили, что надеются на скорое принятие санкций, и выразили оптимизм по поводу другого законопроекта, который коснется "теневого флота", перевозящего российскую нефть в Китай, Индию и другие страны.

"Никто, буквально никто, не верит, что Россия действует добросовестно на переговорах с нашим правительством и с украинцами. Поэтому давление становится ключевым фактором, и теневой флот - один из элементов этого давления", - заявил сенатор от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус.

Переговоры в Женеве

Двухдневные мирные переговоры в Женеве между Украиной и РФ завершились без прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен результатом, хотя администрация Трампа сообщила о "значительном прогрессе".

Не секрет, что Украина постоянно подвергается давлению со стороны президента США Дональда Трампа с целью добиться соглашения, которое требует от Украины серьезных уступок.

