Министр энергетики США Крис Райт заявил, что президент Дональд Трамп приказал возобновить испытания ядерного оружия, но эти меры не предусматривают реальных ядерных взрывов.

"Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", - пояснил Райт, передает Bloomberg.

По его словам, речь идет о тестировании всех компонентов ядерного оружия, кроме самой боеголовки, чтобы проверить их геометрию и готовность к потенциальному использованию.

На вопрос, стоит ли жителям вблизи полигона в Неваде опасаться появления "грибовидного облака", министр ответил, что "им не стоит беспокоиться".

Отметим, что США не проводили полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года, когда президент Джордж Буш-старший объявил мораторий на такие эксперименты.

Испытания ядерного оружия в США - что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп может развязать руки Китаю и РФ. Если США вернутся к испытаниям, это может поставить под угрозу договор, который в течение десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов.

Решение Трампа опирается на распространенный в его администрации аргумент: испытания необходимы для противодействия растущей угрозе со стороны таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, которые в последние годы модернизировали свои ядерные программы, пишет The Washington Post.

