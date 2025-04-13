Он изображен с поднятым кулаком, как во время покушения на него.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп открыл в Trump International Golf Club собственный монумент, который назвали "Памятник неповиновению".

Монумент подарил ему генеральный директор компании Sticker Mule, экс-кандидат в Конгресс Энтони Константино. Он сообщил в X, что встретился с американским президентом перед тем, как тот прибыл, чтобы сыграть партию в гольф:

"Знаковая статуя, получившая название "Памятник неповиновению", расположена на видном месте между клубным домом Trump International и первой лункой поля для гольфа. Она хорошо видна всем членам клуба".

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания, на Дональда Трампа было совершено покушение. Во время выступления прозвучали выстрелы, в результате которых он получил ранение в верхнюю часть правого уха.

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Секретная служба оперативно эвакуировала кандидата в президенты со сцены, после осмотра в больнице было подтверждено, что его жизни ничего не угрожает.

Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. В его автомобиле и дома правоохранители нашли материалы для изготовления взрывчатки. Оружие, которое он использовал, приобрел его отец минимум за шесть месяцев до инцидента.

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