США обеспокоены относительно масштабных инвестиций КНР в искусственный интеллект.

Администрация президента США Дональда Трампа формирует коалицию, чтобы противостоять доминированию Китая в области добычи критически важных минералов и его росту в сфере искусственного интеллекта и других технологий. Об этом пишет Poitico.

"Администрация планирует запустить коалицию партнеров с подписанием в пятницу Декларации Pax Silica, которая объединит Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль в сотрудничестве, направленном на устранение дефицита доступа к критически важным минералам, вытеснив огромные инвестиции Китая в его критически важные минералы и технологический сектор. Администрация активно стремится привлечь к группе другие страны", - отметили в материале.

Такое решение свидетельствует о том, насколько администрация Трампа считает серьезной угрозой почти монопольное положение Китая в области полезных ископаемых, которые имеют критическое значение для гражданского и военного применения.

В Politico подчеркнули, что Пекин использует свое доминирование в этой сфере, вводя экспортные ограничения, направленные на противодействие агрессивной тарифной политике администрации Трампа в отношении китайского импорта.

Также это свидетельствует об обеспокоенности США относительно масштабных инвестиций КНР в искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые могут предоставить ему конкурентное преимущество в экономике 21 века.

"Это промышленная политика для коалиции экономической безопасности, и она меняет правила игры, поскольку сегодня не существует ни одного объединения, в рамках которого мы могли бы собраться вместе, чтобы обсудить экономику искусственного интеллекта и то, как мы можем конкурировать с Китаем в этой сфере. Согласовав наши подходы к экономической безопасности, мы можем начать объединяться, чтобы фактически заблокировать китайскую инициативу "Пояс и путь", которая на самом деле призвана усилить экспортноориентированную модель Китая, лишив Китай возможности покупать порты, большие автомагистрали, транспортные и логистические коридоры", - отметил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг.

По его словам, администрация Трампа планирует расширить коалицию из пяти стран, подписавших декларацию, чтобы включить в нее больше союзников и партнеров, имеющих минеральные, технологические и производственные ресурсы.

Поэтому подписание декларации начнет однодневный саммит Pax Silica, в котором примут участие представители Европейского Союза, Канады, Нидерландов и Объединенных Арабских Эмиратов. На саммите состоятся дискуссии о сотрудничестве в таких сферах, как передовое производство, переработка минералов и логистика.

"Эта группа стран будет для эпохи искусственного интеллекта тем, чем G7 была для индустриальной эпохи. Она обязывает нас к процессу, в рамках которого мы будем сотрудничать с целью согласования наших экспортных контролей, проверки иностранных инвестиций, борьбы с антидемпингом, но с очень проактивной программой по обеспечению узких мест в глобальной системе цепей поставок", - добавил Хелберг.

Ранее издание Defense One писало, что у Трампа есть секретная стратегия по созданию альянса с РФ и Китаем. В частности администрация президента США хочет создать альтернативу Большой семерке (G7), состоящей из передовых демократических стран, заменив ее организацией, в которую войдут Россия и Китай.

Таким образом стратегия предлагает включить в этот клуб США, Китай, Россию, Индию и Японию. Этот клуб должен регулярно встречаться, как и G7, на саммитах по определенным темам.

В то же время Дональд Трамп заявлял, что обсудил мирное соглашение по Украине с лидерами ЕС в "жестких формулировках". По его словам, во время беседы возник "небольшой спор о людях".

"Мы обсуждали Украину в достаточно жестких формулировках. И увидим, что будет. Мы ждем ответов, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", - отметил американский лидер.

