Подводный кабель пролегает между Финляндией и Германией.

В Балтийском море у берегов шведского острова Готланд был оборван подводный кабель. Об этом сообщили шведские СМИ, передает Newsweek.

По словам правоохранителей, они следят за ситуацией, однако "детальной информации, которой можно было бы поделиться сейчас", нет.

"Правительство постоянно информируют соответствующие органы, которые расследуют то, что произошло. Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море", - сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон в своем посте в социальной сети X.

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По информации шведского телеканала SVT News, подводный кабель пролегает между Финляндией и Германией. Финская компания-владелец кабеля Cinia подчеркнула, что это уже третий случай повреждения подводного кабеля за такой короткий период. В то же время в компании заверили, что повреждение не повлияет на коммуникации.

В свою очередь представитель шведской береговой охраны заявил для Reuters, что на место происшествия вблизи острова Готланд было отправлено судно береговой охраны для проведения расследования.

В то же время в Bloomberg позже заявили, что подводный кабель, который получил повреждения, продолжает свою работу.

"Скорее всего, на высокоскоростной линии C-Lion1 Финляндия-Германия есть царапина, но передача данных по кабелю продолжается бесперебойно", - цитирует издание сообщение Cinia Oy.

Также шведская полиция начала расследование по подозрению в саботаже, чтобы понять, что действительно произошло. Кроме того, в полиции выясняют, являются ли повреждения новыми или старыми, пока подозреваемых, по данным правоохранителей, нет.

"Вызывает большое беспокойство количество инцидентов, произошедших за последние месяцы в нашей критически важной подводной инфраструктуре. Эти инциденты могут нарушить предоставление жизненно важных услуг нашему обществу, таких как связь и передача электроэнергии, а также представляют значительный риск для безопасности", - подчеркнула исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам технического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен в интервью журналистам в Хельсинки.

Ситуация с подводными кабелями в Балтийском море - последние новости

Как писал УНИАН, в начале февраля в Балтийском море порвался новый кабель. Речь идет о кабеле, связывающем российский эксклав Калининград с Санкт-Петербургом. Тогда российские СМИ сообщали, что кабель был поврежден "в результате внешнего воздействия".

В то же время в конце января стало известно, что в Балтийском море был значительно поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения. Повреждение находится в исключительной экономической зоне Швеции, на глубине более 50 метров.

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