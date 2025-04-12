Инспекторы целый день проверяли задержанное судно.

Департамент транспорта Эстонии обнаружил на задержанном танкере "теневого флота" РФ около 40 нарушений. Об этом рассказал директор морской службы департамента Кристян Труу, сообщает ERR.

"Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение. Не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность", - сообщил Труу.

Уточняется, что 29 из 40 нарушений считаются "серьезными". По данным департамента, это и послужило основанием для задержания танкера Kiwala, который шел без флага.

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Отмечено, что 23 из 40 нарушений касаются документов. Все остальные связаны с системой обеспечения безопасности судоходства, подготовкой экипажа к аварийным ситуациям и техническим неисправностям.

Труу также пояснил, что у судна отсутствовал флаг государство, которое несло бы за него ответственность.

"Это означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку. Мы находимся в постоянном контакте с представителем судна", - подчеркнул Труу.

Задержание танкера "теневого флота" РФ в Эстонии

Как писал УНИАН, 11 апреля в Эстонии объявили о задержании танкера "теневого флота" РФ. Он направлялся из Индии в Усть-Луга в России. Задержание было осуществлено в Финском заливе.

Капитаном танкера оказался гражданин Китая. Остальные члены экипажа, предположительно, являются гражданами Мьянмы. Танкер поставили на якорь в заливе Мууга.

В то же время издание Bloomberg сообщило, что российскую нефть снова начали перевозить на западных танкерах. По мнению источников, расширение использования западных судов способствует дефициту таких танкеров в Атлантике.

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