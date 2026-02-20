РФ выдает старые разработки противотанковой ракеты за современные инновации, - аналитики

Ракета "Хризантема-М" с момента разработки должна была быть сверхзвуковой.

Российские оккупанты модернизировали противотанковую управляемую ракету "Хризантема-М" (индекс 9М123М) и утверждают, что она получила увеличенную дальность и сверхзвуковую скорость, пишет Defence Express.

Однако, несмотря на заявления, аналитики отмечают, что модернизированную "Хризантему-М" они представили еще в 2018 году на форуме "Армия 2018".

"Ракета получила максимальную дальность поражения до 10 км, вместо 6 км в прошлых версиях. Что касается других характеристик, которые остались неизменными, то она существует в двух вариантах боевых частей: тандемная кумулятивная, пробивающая 1100 мм брони, а также фугасная. Для наведения имеет двухканальную систему: радиолокационную и лазерную", - отметили авторы.

Они обратили внимание, что заявления о якобы инновации и увеличении скорости ракеты до сверхзвуковой являются вымыслом, ведь еще в начале разработки в 1990-х годах эту ракету пытались сделать именно сверхзвуковой. Она разрабатывалась как сверхзвуковая ракета со скоростью 400 м/с (1440 км/ч), и после всех модернизаций скорость осталась неизменной.

Ракета "Хризантема-М" предназначена для применения с наземного комплекса "Хризантема-С/СМ", а также с вертолетного комплекса "Хризантема-ВМ", которым оснащаются вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М.

"В условиях современной войны наземный носитель ПТРК "Хризантема-С/СМ" потерял свою актуальность, и в последние годы они вообще не появляются на фронте. Хотя в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине замечали "Хризантема-С", – добавили аналитики.

Они отметили, что "Хризантема-ВМ" на вертолетах имеет больше смысла, особенно учитывая повышение дальности поражения до 10 км. Хотя в целом "использование вертолетов для пуска противотанковых управляемых ракет с 2022 года случалось не так часто, а сейчас вообще большая редкость".

Напомним, что по мнению экспертов, российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" в настоящее время могут находиться на этапе испытаний. В то же время россияне регулярно применяют их для ударов по Украине во время массированных атак. И хотя эта ракета создана в первую очередь для ударов по кораблям, она имеет блок, который позволяет ей наводиться на сухопутные цели.

