Доля российского сжиженного природного газа, поставляемого ЕС и другим богатым странам, в прошлом году выросла.

Морская промышленность стран, поддерживающих Украину, включая членов G7 и Европейского Союза, обработала более 90% экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году на сумму 15,5 млрд евро. Об этом сообщает The Times.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), 96% российского морского экспорта СПГ пришлось на группу богатых стран, в которые, в частности, входили Австралия, Норвегия и Швейцария. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 93%.

Напомним, ранее стало известно, что французский импорт российского сжиженного природного газа вырос в январе на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению экспертов, такое увеличение подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются некоторые западные страны, особенно в ЕС, при ограничении своей зависимости от российского природного газа.

При этом специалисты напоминают, что еще до вторжения в Украину, расширение производства СПГ было одной из основных стратегических линий энергетической политики россиян.

Ранее стало известно, что в правительстве Финляндии готовятся ввести запрет на импорт российского СПГ: речь идет о 2025 году. Поток танкеров с российским сжиженным природным газом к терминалам Пори и Торнио может быть прерван уже в следующем году.

А в прошлом году иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2", контролируемого российским "Новатэком", объявили форс-мажор относительно участия в проекте из-за санкций.

