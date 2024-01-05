Правительство планирует ввести запрет в следующем году.

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ, LNG). Запрет планируют установить с 2025 года. Об этом сообщил министр климата и окружающей среды Кай Микканен, пишет Helsingin Sanomat.

По его словам, поток танкеров с российским сжиженным природным газом к терминалам Пори и Торнио может быть прерван уже в следующем году.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но надеюсь, что в следующем году мы окажемся в ситуации, когда этот запрет будет введен в действие", – заявил чиновник.

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Государственная компания Gasum продолжает импортировать сжиженный газ из России несмотря на войну в Украине, объясняя это контрактными обязательствами. Она заявляет, что имеет долгосрочный контракт на поставку с российским "Газпромом", который обязывает ее осуществлять минимальные закупки.

"Как покупатель Gasum обязан ежегодно платить "Газпрому" за определенный объем газа, независимо от того, есть ли поставки. Если бы компания решила не покупать этот объем, она все равно была бы обязана заплатить за газ по контракту", – говорится на сайте компании.

Однако компания утверждает, что в настоящее время покупает минимальный объем газа, предусмотренный контрактом. Gasum не разглашает ни срок действия контракта, ни сумму минимальных закупок.

По информации издания, решением вопроса является реформа газового рынка ЕС, согласованная в начале декабря. Она позволяет странам-членам запретить импорт российского и белорусского трубопроводного газа и СПГ из соображений безопасности. Ожидается, что норма вступит в силу весной.

Латвия и Литва уже запретили импорт российского газа национальными решениями, но Финляндия предпочла подождать, пока реформа газового рынка вступит в силу.

"Проще всего было бы, если бы ЕС принял общее решение, но некоторые страны-члены не готовы к этому. Это факт, что такое решение не может быть достигнуто в ЕС", – указал министр.

Поставки российского газа в ЕС

В мае 2023 года финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпром экспорт" на поставку природного газа. В апреле 2022 года "Газпром экспорт" предъявил требование об уплате поставок газа в рублях, а не в евро, однако Gasum не приняла это требование. В мае 2022 года "Газпром экспорт" прекратил поставки природного газа в компанию, и с тех пор не восстанавливал их.

Ранее УНИАН писал, что европейские компании ускорили отбор природного газа из Украины в зимние месяцы, уменьшая вероятность того, что континент пострадает от очередного энергетического кризиса, в частности роста цен на газ.

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