Под угрозой оказались продажа, финансирование и транспортировка продукции.

Иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2", который контролирует российская компания "Новатэк", объявили форс-мажор относительно участия в проекте из-за санкций. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению контрактов на газ, пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC и консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

Журналисты отметили, что у проекта разваливаются три ключевых элемента – продажа, финансирование и транспортировка продукции.

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Отмечается, что отказ акционеров от финансирования может лишить "Арктик СПГ-2" долгосрочных контрактов, газ придется продавать на спотовом рынке.

К тому же "Новатэк" будет самостоятельно финансировать проект. Его стоимость уже выросла примерно на 17%, до $25 млрд из-за необходимости закупки дополнительного оборудования. Разница должна была закрываться за счет акционеров.

"После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может грозить дефолтом по внешнему финансированию объемом €9,5 млрд", – пишет издание.

Как отмечал японский министр промышленности Ясутоси Нисимура, определенный эффект от санкций США неизбежен. При этом проект является важным для обеспечения стабильного энергоснабжения Японии.

По данным СМИ, одной из главных проблем также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. Ситуацию усугубили санкции США в отношении плавучих хранилищ Saam FSU.

У каждого из указанных акционеров по 10% в "Арктик СПГ-2". Сам "Новатэк" владеет 60%. В JOGMEC сообщили изданию, что продолжают анализировать влияние санкций на проект, CNOOC была недоступна для комментариев, другие акционеры не ответили.

"Арктик СПГ 2 " – проект компании" Новатэк " по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Является вторым проектом крупнотоннажного завода по сжижению газа компании после "Ямал СПГ". Общая мощность трех очередей (по 6 млн тонн каждая) составит 19,8 млн тонн (более 27 млрд куб. м).

"На прошлой неделе первая линия "Арктик СПГ-2" начала производить СПГ. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024 года, а на полную мощность 19,6 млн тонн завод должен выйти к 2026-му. Но сроки могут сдвинуться, поскольку США внесли оператора проекта и его подрядчиков в SDN-list, что автоматически отрезает покупателей из Европы и Азии от покупки СПГ из-за угрозы введения в отношении них вторичных санкций", – добавили журналисты.

Так, 2 ноября 2023 года проект попал в блокирующий санкционный список США против производства и экспортных возможностей России в области энергетики.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что группа конгрессменов Палаты представителей обратилась с письмом к советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением усилить энергетические санкций против РФ. Они отметили, что схема ограничения цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.

В конце декабря 2023 года Белый дом опубликовал указ президента США Джо Байдена, предусматривающий возможность применение ограничений к банкам, которые обслуживают платежи, связанные с Российским военно-промышленным комплексом, сообщили в администрации президента США.

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