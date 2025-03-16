Многие европейские страны отменили обязательный призыв в армию после Холодной войны.

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года застало Европу врасплох. Опасения по поводу прочности НАТО возросли еще больше после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение свою приверженность статье 5 - пункту о взаимной обороне в случае нападения на одного из членов Альянса. Теперь европейские страны обсуждают возвращение к воинской повинности, сообщает France 24.

Отмечается, что сдвиг Трампа в сторону более примирительного подхода к Кремлю вызвал тревогу в Европе. В это же время европейские лидеры признают, что угроза российской агрессии реальна, особенно сейчас.

"Сегодня российские вооруженные силы больше и лучше, чем 24 февраля 2022 года. У россиян есть враждебные намерения в отношении стран Балтии и восточного фланга ЕС", - рассказал журналистам научный сотрудник Института политических наук (IPW) Гейдельбергского университета Александр Бурилков.

Видео дня

Согласно исследованию, проведенном экспертом в соавторстве с аналитическим центром Bruegel и Кильским институтом, для сдерживания России в случае нападения Европе может понадобиться еще 300 000 военнослужащих в дополнение к 1,47 миллионам военных, которые уже находятся на службе.

"Призыв в армию должен сыграть свою роль при любом таком большом количестве новых войск", - подчеркнул Бурилков.

В издании подчеркнули, что европейские страны стремятся увеличить свои расходы на оборону. В это же время некоторые страны, включая Францию и Великобританию, испытывают трудности с набором и удержанием военнослужащих.

Инженерная школа Ipsos-CESI недавно провела опрос среди французов о том, как они относятся к восстановлению военной службы. Выяснилось, что 86% жителей страны поддерживают эту идею. Также 53% респондентов ответили, что не против восстановления обязательной срочной службы.

Согласно опросу YouGov, 58% жителей Германии поддерживают обязательную военную службу. Мнения итальянцев и британцев разделились, а 53% испанцев выступили против такой инициативы.

Кроме того, исследования показали, что многие европейцы не готовы защищать свои страны на поле боя в случае нападения, добавили в издании.

"В либеральном обществе введение военных ограничений стало практически невыполнимой задачей. Пока нет вторжения на территорию, принятие политических издержек, связанных с введением санкций против тех, кто не подчиняется призыву, кажется немыслимым", - заявил Бенедикт Шерон, французский эксперт, изучающий связи между обществом и вооруженными силами.

В издании напомнили, что после Холодной войны многие европейские страны отменили обязательный призыв в армию. Только Греция, Кипр, Австрия, Швейцария, Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия и Турция никогда не приостанавливали его.

Литва вернула призыв в армию в 2015 году, через год после того, как Россия аннексировала Крым. Швеция последовала этому примеру в 2017 году, а Латвия - в 2023 году.

В издании поделились, что Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша не планируют делать службу в армии обязательной. Это связано с политическими и экономическими издержками.

Помимо этого недавно Польша объявила о планах предлагать военную подготовку для 100 000 гражданских лиц в год, начиная с 2027 года. В издании напомнили, что страна отменила воинскую повинность в 2008 году.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о том, что он выступает за введение обязательного года, в течение которого молодые люди могли бы проходить военную или общественную службу. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто исключил возможность введения национальной службы, но поддерживает идею создания резервных сил, отметили в издании.

Министр межправительственных отношений Великобритании рассказывал журналистам о том, что Лондон не рассматривает возможность обязательного призыва в армию. Тем не менее страна намерена существенно увеличить расходы на оборону.

В издании резюмировали, что многие европейские страны пока исключают введение обязательного призыва в армию. Несмотря на это, правительства уже вводят различные поощрения для тех, кто хочет стать солдатом. Если ситуация ухудшится, Европе все же придется рассмотреть вариант возвращения к воинской повинности.

НАТО изучает "катастрофические сценарии", включая нападение России

Ранее в Business Insider писали, что исследовательская группа НАТО изучает некоторые из наиболее потенциально "катастрофических сценариев", с которыми может столкнуться Альянс в будущем. Рассматривают, в том числе, возможность атаки со стороны России. Когда дело доходит до угрозы со стороны РФ, беспокойство вызывает возможная российская гибридная атака на страну-члена НАТО.

Хотя некоторые могут считать такие сценарии маловероятными, раньше никто не думал о сильном сближении Китая и России. Но уже потом Пекин и Москва подписали соглашение о партнерстве "без ограничений".

Вас также могут заинтересовать новости: