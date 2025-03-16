Когда дело доходит до угрозы со стороны РФ, беспокойство вызывает возможная российская гибридная атака на страну-члена НАТО.

Исследовательская группа НАТО изучает некоторые из наиболее потенциально катастрофических сценариев, с которыми может столкнуться военный альянс в будущем. Рассматривают, в том числе, возможность атаки со стороны России.

Об этом пишет Business Insider. Так, сотрудники Оборонного колледжа НАТО в Риме ищут ранние признаки и "слабые сигналы", которые могут привести к значительным событиям, угрожающим военному блоку.

"Мы ищем что-то, что меняется, что движется в другом направлении, чем ожидалось или предполагалось", – заявила директор исследовательского отдела Оборонного колледжа Флоренс Гауб.

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Работа ее команды включает библиотечные исследования, интервью с офицерами НАТО, мозговые штурмы и сценарные упражнения с официальными лицами НАТО и стран-членов с целью выявления так называемых слабых сигналов и выработки потенциальных ответов. Среди текущих направлений исследований:

потенциальный взрыв ядерной боеголовки в космосе;

паника, вызванная спекуляциями на тему биологического оружия, редактирующего гены ДНК;

война между Египтом и Эфиопией из-за Нила;

использование Россией акустического оружия против миротворческих сил, дислоцированных в Украине;

испытание НАТО ракетным ударом по одному из членов альянса, граничащему с Черным морем.

Хотя некоторые могут считать такие сценарии маловероятными, раньше никто не думал о сильном сближении Китая и России. Но уже потом Пекин и Москва подписали соглашение о партнерстве "без ограничений".

Исследовательский отдел также работает над сценарием учений в Индо-Тихоокеанском регионе, подробности не разглашаются из-за их засекреченного характера. Такую практику применяют с другими сценариями.

Российская угроза

Когда дело доходит до угрозы со стороны РФ, беспокойство вызывает возможная российская гибридная атака на страну-члена НАТО. Она потенциально может привести к применению статьи 5 Альянса, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех, но союзники не отреагируют на него.

Россию подозревают в совершении десятков гибридных атак на НАТО за последние годы. До сих пор ни одна страна-член Альянса не применила Статью 5 НАТО в ответ на такие атаки. А они становятся все более агрессивными.

"Единственное, чего все в НАТО боятся, – это когда наступит день применения статьи 5 и окажется, что не все члены Альянса на борту", – подчеркнула Флоренс Гауб.

По ее словам, самый эффективный способ подорвать сплоченность НАТО – создать ситуацию, которая будет "неоднозначной для аутсайдеров" и "понятной для инсайдеров", что повлечет разногласия внутри альянса.

Россия и НАТО

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия рассматривает возможность нападения на страны восточного фланга НАТО. Отмечалось, что Россия, вероятно, собирается расширить свое постоянное военное базирование в Беларуси. Так оккупанты хотят усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО, чтобы оказывать большее давление на Финляндию и страны Балтии.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте акцентировал, что члены Альянса отстают от России и Китая в вопросе производстве вооружений. Это касается как Соединенных Штатов, так и Европы.

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