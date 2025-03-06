США могут отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею изменения формата участия Штатов в НАТО, в том числе отказа от обязательной защиты союзников в случае нападения на них.

По данным американского телеканала NBC News, согласно словам трех нынешних и бывшего высокопоставленного чиновникаа и конгрессмена, США могут отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

Отмечается, что Трамп обсудил с помощниками возможность калибровки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы отдавать предпочтение членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону.

Видео дня

В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порогового значения расходов на оборону, заявили чиновники.

"Если Трамп действительно внесет это изменение, это будет означать значительный отход от основного принципа альянса, известного как статья 5, которая гласит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех из них", - сказано в статье.

По данным издания, президент также рассматривает возможность изменения политики, при котором США могут решить отдать приоритет военным учениям с членами НАТО, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

По словам чиновников, администрация уже дала понять европейским союзникам, что США могут сократить своё военное присутствие в Европе, и сейчас рассматривается вариант перераспределения американских войск в регионы, где страны НАТО выполняют финансовые обязательства.

Сенатор Крис Кунс из Делавэра, главный демократ в подкомитете по ассигнованиям Сената по обороне и старший сенатор в комиссии по международным отношениям, сказал, что кандидат Трампа на пост посла США в НАТО Мэтью Уитакер "дал очень обнадеживающие ответы" о приверженности администрации НАТО и статье 5.

Критика НАТО со стороны Трампа

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели членов НАТО по расходованию 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что эта разница несправедлива и возлагает дополнительную нагрузку на США.

Совсем недавно он заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США в настоящее время этого не делают.

Согласно последним статистическим данным НАТО, в прошлом году расходы на оборону 23 членов НАТО превысили 2% своего ВВП. Пять из этих стран - Эстония, Греция, Латвия, Польша и США - потратили на оборону более 3%. Самый высокий процент был у Польши, которая выделила 4,12% своего ВВП на оборону.

Украина стремится к членству в НАТО, но администрация Трампа заявила, что это не будет частью какого-либо мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: