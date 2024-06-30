Близость России и Северной Кореи также оставляет китайского лидера Си Цзиньпина в довольно странном положении.

Углубление партнерства между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вызывает волны эффектов во всем мире, от Индо-Тихоокеанского региона до Украины. Об этом говорится в материале Business Insider.

Отмечается, что хотя растущее партнерство между РФ и КНДР может усилить напряженность и создать проблемы для США и их союзников, это также не очень хорошо для Китая.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Путин посетил Северную Корею впервые за 24 года. Во время блестящей и резонансной поездки в Пхеньян страны подписали соглашение, в котором заявили, что будут помогать друг другу, если на кого-то нападут.

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"Договор стал заметным поворотным моментом, ознаменовав самые тесные отношения России и Северной Кореи со времен холодной войны и оставив двери открытыми для будущего сотрудничества. Ничто из этого не идет на пользу США - партнерство разжигает войну Путина, дает Северной Корее возможность обойти глобальные санкции и, среди других вызовов, усиливает напряжение на Корейском полуострове. Это также сближает врагов США в то, что эксперты назвали "осью потрясений", что создает прямой вызов мировому порядку под руководством США", - говорится в статье.

При этом авторы отмечают, что президент США Джо Байден не единственный, кто имеет дело с проблемами этого нового партнерства. Так, близость России и Северной Кореи также оставляет китайского лидера Си Цзиньпина в довольно странном положении.

"Эти отношения так же плохи для Китая, как и для Соединенных Штатов", - сказал Виктор Ча, старший вице-президент по вопросам Азии и Кореи в Центре стратегических и международных исследований.

СМИ указывает, что Пекин в течение длительного времени пользовался сильным влиянием на Северную Корею и приложил немало усилий, чтобы поддерживать отношения с Пхеньяном, несмотря на то, что Северная Корея осудила международное испытание ядерного оружия и санкции Совета Безопасности ООН. При этом в моменты, когда кажется, что другие страны могут конкурировать за интересы Северной Кореи - например, саммиты между Кимом Чен Ыном и Дональдом Трампом или между Кимом Чен Чен и Путиным - Китай пытается осторожно изменить позицию, чтобы сохранить свою роль ближайшего союзника Северной Кореи.

"Но в этом году совсем новая игра. В начале 2024 года Ча и другие спрогнозировали, что из-за предыдущего саммита Путина и Кима в сентябре 2023 года и соглашения о поставках России боеприпасов Северная Корея окажется "симпатичной", поскольку Россия и Китай ухаживали за ней, а США оставались проигнорированными. Теперь, когда Китай остался в стороне от зарождающихся отношений между Путиным и Ким Чен Ыном, у него на самом деле нет хороших вариантов на столе", - пишет издание.

По мнению Ча, Китай мог бы присоединиться к Соединенным Штатам в осуждении этого, чего он никогда не сделает, даже если эти отношения совсем не в интересах Пекина.

"Они могли бы публично критиковать Северную Корею, и они никогда этого не сделают. Или они могли бы прекратить промышленную поддержку России, чтобы попытаться помешать россиянам работать с северокорейцами, и они также никогда этого не сделают", - добавил эксперт.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что Китай несколько обеспокоен тем, что происходит между Россией и Северной Кореей.

"Они указали на это в некоторых наших беседах, и мы видим определенное напряжение, связанное с этими вещами. Китай, вероятно, обеспокоен тем, что Северную Корею каким-то образом будут поощрять к провокационным шагам, которые могут привести к кризису в Северо-Восточной Азии", - сказал Кэмпбелл.

Отношения России с КНДР - последние новости

19 июня российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею. Там Россия и КНДР подписали соглашение о партнерстве между странами, которое, в частности, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Кроме того, как заявил Путин, Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".

Впоследствии эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани сообщил, что Северная Корея направит инженерное подразделение в оккупированный Донецк. При этом, по его словам, это не означает, что Северная Корея в ближайшее время направит свои войска на помощь Москве.

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