Сегодня Путин не согласится на мирное соглашение, которое не предусматривает капитуляцию Украины.

Российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров с Украиной, пока не почувствует угрозу для своего режима, в частности от внутреннего протестного движения в РФ. Чтобы достичь этого, Запад должен усиливать Украину и сжимать санкционную удавку вокруг Кремля, пишет DW.

Как пояснил изданию бывший посол ФРГ в Москве и бывший вице-президент Федеральной службы разведки Германии Рюдигер фон Фрич, на данный момент Путин "абсолютно не заинтересован в прекращении этой войны", ведь ожидает, что его агрессия против Украины "в конце концов будет вознаграждена".

Такого же мнения придерживается и председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель Кристоф Хойсген. Он не верит, что переговоры с РФ будут возможны в ближайшее время.

Видео дня

"Я вижу единственный шанс для мира в том, чтобы вернуть Украине позицию силы в этом конфликте", - заявил Хойсген.

При этом он выразил сомнение, что Россию удастся привлечь к следующему саммиту мира, поскольку Кремль отвергает украинские условия мира.

Фон Фрич отмечает, что Путин вступит в серьезные переговоры только тогда, когда его власть в самой России будет под вопросом.

"Владимир Путин должен постоянно покупать одобрение населения дома. Он руководит своей страной с помощью репрессий, пропаганды и постоянного подкупа", - сказал фон Фрич.

Хотя санкции уже поставили под давление российскую экономику, Кремль также боится неожиданного - например, восстания, которое может дестабилизировать его власть.

Фон Фрич привел два таких примера из 1980-х годов: протесты матерей советских солдат против войны в Афганистане и массовые демонстрации профсоюза "Солидарность" под руководством Леха Валенсы, которые свергли коммунистическую систему в Польше.

"Путин боится этого. И вы должны подвести его к этому. Если он придет к такому выводу, он будет готов говорить. Как [этого добиться]? Укрепляйте Украину и вводите дальнейшие санкции против России", - сказал фон Фрич.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина может победить в войне с Россией. Но условием для этого должна стать решимость Запада: он должен избавиться от своего страха перед Владимиром Путиным.

Также мы рассказывали о прогнозе относительно перспектив окончания войны в Украине от бывшего генсека НАТО Андерса фога Расмуссена. По его словам, сейчас Путин реализует "план Б", который заключается в том, чтобы оккупировать восточную часть Украины и заморозить конфликт в надежде, что Запад ослабнет и сдастся.

Вас также могут заинтересовать новости: