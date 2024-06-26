При этом Рамани подчеркнул, что это не означает, что Северная Корея в ближайшее время пришлет свои войска на помощь Москве.

Северная Корея направит инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк. Об этом сообщает эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани.

"Подобно тому, как Иран направил технических советников в Крым вместе с передачей беспилотников России, Северная Корея сочетает поставки оружия со своеобразным наземным присутствием. Это отражает то, что Северная Корея делала в Сирии и Зимбабве в прошлом", – написал он в соцсети Х.

При этом Рамани подчеркнул, что это не означает, что Северная Корея в ближайшее время пришлет свои войска на помощь Москве.

Видео дня

"Пентагон уже предупреждает о такой возможности, поскольку говорит, что силы Северной Кореи будут пушечным мясом для войны России против Украины", – добавил он.

Сотрудничество КНДР и России

19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за более чем 20 лет посетил Северную Корею. Тогда Россия и КНДР подписали договор о партнерстве между странами.

Этот документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. При этом кремлевский диктатор добавил, что Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".

Впоследствии в СМИ рассказали, что РФ и КНДР согласились оказать немедленную военную помощь друг другу, если любая из стран столкнется с вооруженным нападением. Отмечается, что этот "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и РФ, который фактически восстанавливает недействующее соглашение о взаимной обороне 1960-х годов.

Вас также могут заинтересовать новости: