Северная Корея направит инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк. Об этом сообщает эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани.
"Подобно тому, как Иран направил технических советников в Крым вместе с передачей беспилотников России, Северная Корея сочетает поставки оружия со своеобразным наземным присутствием. Это отражает то, что Северная Корея делала в Сирии и Зимбабве в прошлом", – написал он в соцсети Х.
При этом Рамани подчеркнул, что это не означает, что Северная Корея в ближайшее время пришлет свои войска на помощь Москве.
"Пентагон уже предупреждает о такой возможности, поскольку говорит, что силы Северной Кореи будут пушечным мясом для войны России против Украины", – добавил он.
Сотрудничество КНДР и России
19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за более чем 20 лет посетил Северную Корею. Тогда Россия и КНДР подписали договор о партнерстве между странами.
Этот документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. При этом кремлевский диктатор добавил, что Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".
Впоследствии в СМИ рассказали, что РФ и КНДР согласились оказать немедленную военную помощь друг другу, если любая из стран столкнется с вооруженным нападением. Отмечается, что этот "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и РФ, который фактически восстанавливает недействующее соглашение о взаимной обороне 1960-х годов.