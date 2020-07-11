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В ЕС отреагировали на возвращение собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети

02:12, 11 июля 2020
Мир
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Собор Святой Софии в Стамбуле / REUTERS

В ЕС сожалеют по поводу этого, говорится в сообщении Европейской службы внешних действий, передает УП.

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"Решение Государственного совета Турции и президента Эрдогана передать памятник под Управления президента по делам религии вызывает сожаление", - сказано в сообщении.

В ЕС отметили, что собор имеет сильное символическое, историческое и общечеловеческое значение.

Там также напомнили, что Турция как член Альянса цивилизации, обязалась содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, воспитывать толерантность и сосуществование.

Как сообщал УНИАН, Собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о превращении собора в музей.

Собор Святой Софии в Стамбуле / REUTERS

За возвращение собора статуса мечети выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но официально с запросом в суд обратилась малоизвестная ассоциация.

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