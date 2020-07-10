Собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью

Ежегодно собор посещают около 4 миллионов туристов.

Собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Читайте такжеСуд в Турции рассматривает вопрос об изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечетьОб этом сообщает CNN Turk.

Известно, что главная святыня православия стала мечетью в 1453 ujle после падения Константинополя – и оставалась ей 500 лет, до 1934, когда Ататюрк в рамках светских реформ сделал ее музеем

Святая София считается символом Стамбула. Ежегодно ее посещают около 4 миллионов туристов.

Ранее УНИАН писал, что за возвращение собору статуса мечети выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но официально с запросом в суд обратилась малоизвестная ассоциация.

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