Суд в Турции рассматривает вопрос об изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть

При возвращении собору статуса мечети выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но официально с запросом в суд обратилась малоизвестная ассоциация.

Высший административный суд Турции рассматривает вопрос об изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

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Суд завершил слушания и в течение 15 дней объявит решение, сообщает Радио Свобода. В течение долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но официально с запросом в административный суд обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного Турецкого государства Кемаля Ататюрка, который сделал Айя-Софию музеем.

Первоначально собор, построенный при византийском императоре Юстиниане I, считался в течение почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор оборудовали под мечеть, пристроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. В 1985 году собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многие в самой Турции называют нынешний музейный статус Айя-Софии символом светского характера государства. Оппозиционные партии заявляют, что Эрдоган, возвращаясь к дискуссии вокруг собора, пытается отвлечь внимание людей от экономического кризиса и проблем, связанных с пандемией коронавируса. Одновременно он надеется на поддержку консервативной исламской части общества, которую сам представляет.

Ежегодно собор Святой Софии посещают миллионы туристов. Только в прошлом году собор посетили около 3,7 млн туристов.

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