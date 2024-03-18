Сообщается, что монарха якобы не стало на 76 году жизни.

РосСМИ сообщают о смерти короля Великобритании Чарльза III. Ряд информационных сайтов пишут о том, что его якобы не стало на 76-году жизни из-за онкологии.

Более того, росСМИ прикрепили якобы скриншот заявления Букингемского дворца, однако, на самом деле, информации о смерти монарха нет ни на официальных сайтах дворца, ни в иностранных СМИ.

Действительно, Чарльз III борется с раком простаты. Какое-то время он находился в больнице, однако всегда говорил о том, что хочет поскорее вернуться к публичной деятельности.

Видео дня

Он был позитивно настроен на лечение и выполнял все предписания врачей.

Стоит отметить, что Чарльз III, носивший ранее титул принца Уэльского Чарльза, стал королем Великобритании и 14 других территорий в сентябре 2022 года, когда после 70 лет пребывания на троне скончалась его мать - королева Елизавета II.

Напомним, ранее король Чарльз III обратился к украинцам. По словам британского монарха, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир

Вас также могут заинтересовать новости: