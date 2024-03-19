Его Величество встретился с ветеранами корейской войны в Букингемском дворце.

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III появился на публике на фоне фейковых сообщений о своей смерти.

Как сообщает Букингемский дворец, во вторник, 19 марта, Его Величество встретился с ветеранами корейской войны, чтобы отметить 70-ю годовщину перемирия, которое завершило вооруженный конфликт.

Кадры с этой встречи появились в Instagram-аккаунте королевской семьи. Таким образом Букингемский дворец опроверг догадки о смерти короля или ухудшении состояния его здоровья.

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Фейк о смерти короля

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 марта, росСМИ сообщили о смерти короля Великобритании Чарльза III. Ряд информационных сайтов писали о том, что его якобы не стало на 76-году жизни из-за онкологии.

Более того, росСМИ прикрепили якобы скриншот заявления Букингемского дворца, однако, на самом деле, информации о смерти монарха нет ни на официальных сайтах дворца, ни в иностранных СМИ. Выяснилось, что это очередной "вброс" роспропаганды.

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