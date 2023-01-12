Сейчас в Европе не добывают редкоземельные элементы, поэтому она зависит от импорта этих минералов, где Китай полностью доминирует на рынке.

В Швеции нашли крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов. Они необходимы для производства, в частности, электромобилей, ветровых турбин и других высокотехнологичных процессах.

Как сообщает государственная горнодобывающая компания LKAB, запасы месторождения Per Geijer превышают один миллион тонн. Оно найдено неподалеку от города Кируна на севере страны.

"Это хорошая новость не только для LKAB, региона и шведского народа, но и для Европы и климата. Это крупнейшее известное месторождение редкоземельных элементов в нашей части мира, и оно может стать значительным строительным блоком для производства критически важного сырья, которое является абсолютно необходимым для "зеленого перехода"", - говорит Ян Мострем, президент и генеральный директор группы LKAB.

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Сейчас в Европе не добывают редкоземельные элементы, поэтому она зависит от импорта этих минералов, где Китай полностью доминирует на рынке. Это фактор, который увеличивает уязвимость европейской промышленности.

Ожидается, что спрос на это сырье резко возрастет в результате электрификации, что приведет к глобальной нехватке предложения, и это в период усиления геополитического напряжения. Согласно оценке Европейской комиссии, ожидается, что к 2030 году спрос на редкоземельные элементы для электромобилей и ветровых турбин возрастет более чем в пять раз.

LKAB уже начала подготовку штрека длиной несколько километров на глубине примерно 700 метров в существующей шахте Кируна до нового месторождения, чтобы иметь возможность исследовать его на глубине и подробно.

В компании заявили, что планируют подать заявку на концессию на разработку в 2023 году. Однако путь к возможному началу разработки месторождения достаточно долгий. В LKAB ожидают, что фактическая разработка месторождения, добыча сырья и поставка его на рынок может начаться не ранее чем через 10-15 лет, после проведения всех исследований, экологических экспертиз и согласований правительства.

Редкоземельные металлы - что известно

Несмотря на свое название, редкоземельные металлы встречаются в земной коре относительно часто. К этому классу относят 17 элементов: Sc - скандий, Y - иттрий, La - лантан, Ce - церий, Pr - празеодим, Nd - неодим, Pm - прометий, Sm - самарий, Eu - европий, Gd - гадолиний, Tb - тербий, Dy - диспрозий, Ho - гольмий, Er - эрбий, Tm - туллий, Yb - иттербий, Lu - лютеций. Их используют в изготовлении элементов компьютерной техники, оптики для фотоаппаратов и телескопов, экранов и дисплеев и прочее.

Сейчас на Китай приходится 90% потребностей Евросоюза в магнии, 90% потребностей в редкоземельных металлах и 80% солнечных панелей, используемых в ЕС. После Китая за залежами редкоземельных металлов следуют Бразилия, Вьетнам и Россия, но они производят менее 2% от их ежегодного потребления в мире.

Раньше издание Bloomberg писало, что переход на новые источники энергии вряд ли будет легким. Хотя источники чистой энергии доступны всем, битва будет идти за то, кто будет получать выгоду от продуктов, нужных для укрощения этих источников. Спрос на солнечные панели, ветровые турбины и батареи будет настолько большим, что страны уже сейчас пытаются позаботиться о том, чтобы закрепить за собой "часть пирога". Глобальные конфликты, скорее всего, будут идти за доступ к технологиям и финансированию, установление стандартов и контроль сырья. Китай контролирует более 90% некоторых редкоземельных элементов, которые нужны для электромобилей и морских ветровых турбин.

Между тем, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в начале ноября, что западные страны должны уменьшить свою зависимость от Китая, но не должны ставить его в один ряд с Россией.

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