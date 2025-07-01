Пластический хирург сравнил новые и старые фото модели, она отреагировала.

Известная американская модель и телезвезда Хлои Кардашьян раскрыла целый список пластических операций и косметологических процедур, на которые она в свое время решалась ради эффектной внешности.

Указанный перечень звезда опубликовала в Instagram в ответ на видео популярного пластического хирурга, который сравнил ее новые и старые фото.

"Я воспринимаю это как большой комплимент! Во-первых, я думаю, что эти фотографии сделаны с разницей примерно в 15 лет. Но вот список того, что я сделала", - отметила она

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При этом модель перечислила следующие процедуры: пластика носа, лазерная коррекция волос на линии роста и в других местах, ботокс и скульптура (безоперационная подтяжка лица путем инъекций препарата), удаление опухоли на щеке, мягкий лазер для подтяжки кожи, коллагеновые нити под подбородком и шеей.

Кроме того, Кардашьян добавила, что прибегала к процедурам для лица со спермой лосося, а также пептидами и витаминами.

"В 2025 году есть много других вещей, которые мы можем сделать перед операцией. Когда придет время, и если я захочу, я знаю, некоторых замечательных врачей", - констатировала Хлои.

Напомним, на днях жена украинского певца Виктора Павлика, предпринимательница и блогерша Екатерина Репяхова объявила, что сделала еще одну пластическую операцию.

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