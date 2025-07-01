Глава государства призывает Верховную Раду оперативно ратифицировать Соглашение о создании Специального трибунала.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщил глава государства в Telegram, соответствующее соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и "теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала".

"Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов ради полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, как сообщил президент, он ожидает и быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института.

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", - отметил Зеленский.

Создание Спецтрибунала против РФ

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2025 года Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала. Зеленский подчеркнул, что "Гаага ждет виновников" агрессии против Украины.

К работе над созданием Спецтрибунала присоединились 39 государств, ЕС и Совет Европы. В целом подготовка заняла более двух лет. 9 мая 2025 года во Львове коалиция государств официально поддержала создание такого трибунала.

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