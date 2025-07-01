Российское топливо по документам, могло поступать в ЕС как марокканское.

В марте-апреле 2025 года в испанские порты поступило 123 тысячи тонн дизельного топлива из Марокко. В Европейский Союз с начала года поступило сотни тысяч тонн дизеля, большинство из которого может иметь российское происхождение, сообщает EL Pais.

По словам источников, Марокко не установило никаких санкций в отношении российского дизеля и продолжает покупать топливо в России. В 2025 году в марокканских портах пришвартовались суда с более чем миллионом тонн российского дизельного топлива, что составляет 25% импорта страны, свидетельствуют данные аналитиков платформы Vortexa.

Эксперты отмечают, что у Марокко нет с 2026 года работающих нефтеперерабатывающих заводов. Исходя из этого, они предполагают, что страна покупает российский дизель для реэкспорта с собственной сертификацией.

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Издание отмечает, что компетентные органы Испании проводят расследование в связи с возможными нелегальными поставками российского дизеля на европейский рынок. В то же время, эксперты говорят, что из-за схожей вязкости дизельного топлива во всем мире очень трудно определить его происхождение.

Санкции ЕС против России - последние новости

Еврокомиссия предложила 18-й пакет санкций, который предусматривает новые ограничения в энергетическом и финансовом секторах. Среди предложений есть снижение "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

В то же время Словакия и Венгрия заблокировали одобрение новых ограничений. Официальная Братислава выразила готовность поддержать санкции, если получит "гарантии" и поддержку для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

Вместе с тем, РФ научилась обходить ограничения на продажу сырья, используя для этого "теневой флот" танкеров.

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