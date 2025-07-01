Он отметил, что у России есть несколько вариантов, чтобы оккупировать областной центр.

Существует несколько вариантов для российских оккупационных войск, чтобы попытаться атаковать Одессу, но все эти варианты по состоянию на сегодня неосуществимы.

Об этом военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV.

"Не получается у Российской Федерации с Одессой ничего по состоянию на сейчас. У них есть два с половиной пути, которые они могут использовать, чтобы создать угрозу для Одессы", - считает Ступак.

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В частности, во-первых, это дойти до города по суше.

"По земле им надо пройти через многие регионы, реку Днепр, захватить Херсон, пройти дальше... Логично, это не на горизонте", - подчеркнул эксперт.

Во-вторых, напасть с моря.

"Да, такая угроза есть. Имея Черноморский флот, у россиян еще немножечко осталось кораблей, но у Украины есть беспилотники, которые уже доказали эффективность", - добавил Ступак.

"То есть, ресурса с моря у них точно уже нет", - отметил Ступак.

"Половинка варианта... Это перевернуть парламентские выборы в Молдове 28 сентября. Российская Федерация сейчас вбухивает туда огромные деньги. Бывший молдавский олигарх Илан Шор, теперь российский олигарх, вливает огромные деньги, подогревает протестные настроения, и если, не дай бог, им это удастся, и Молдова станет пророссийской, то тогда действительно будет угроза, что это будет уже не дружественная страна. Это гипотетический сценарий, который является угрожающим для Одессы и Одесской области в будущем, но не сейчас", - подчеркнул Ступак.

Говоря о Сумской области, эксперт отметил, что до полной стабилизации ситуации в регионе еще очень далеко. Он отметил, что для города Сумы существует угроза в виде обстрелов.

"Чем ближе они могут подойти к городу Сумы, тем больше угроза для центральной части, для горожан, спальных районов", - отметил Ступак.

Также существует угроза перерезания дорог, соединяющих Сумы с городами Глухов, Конотоп и с Киевом. "До дороги Сумы-Киев очень далеко, но первые две вполне реально беспилотниками можно пробовать гамселить и перерезать сообщение, логистику", - считает Ступак.

Еще он проанализировал ситуацию на административной границе Днепропетровщины.

Эксперт считает, что угроза российского продвижения есть и обратил внимание на карту мониторингового проекта DeepState, на которой была изображена так называемая серая зона.

"Где есть серая зона - там, с большой вероятностью есть российские войска... Мы уже давно знаем, что беспилотники находятся в украинском воздушном пространстве на Днепропетровщине. И к сожалению, их много. КАБы прилетают по Новопавловке. Это поселок на Днепропетровщине", - сообщил Ступак.

По его убеждению, захватчики будут пытаться двигаться на Днепропетровщине.

Планы Кремля относительно Одессы

По данным Financial Times, российский диктатор Владимир Путин стремится захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря.

Майор запаса Алексей Гетьман считает, что россияне могут мечтать о попытке захвата Одессы, но их текущая летняя наступательная кампания идет хуже, чем в прошлом году. В 2026 году возможностей для наступления у россиян будет еще меньше.

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