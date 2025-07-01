Песков заявил, что процесс "вряд ли можно сильно ускорить по сравнению с нынешними темпами".

В Кремле отреагировали на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, который обвинил Россию в затягивании переговоров с Украиной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "ничего не затягивает", при этом добавил, что процесс "вряд ли можно сильно ускорить по сравнению с нынешними темпами".

"Никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей, целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - заявил Песков.

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Он также добавил, что выполнение достигнутых договоренностей по Украине требует времени. При этом он выразил США и команде Дональда Трампа "признательность за те усилия, которые они прикладівают для урегулирования в Украине".

Переговоры с Россией - новости

Песков накануне заявлял, что темпы переговоров зависят от украинской позиции и эффективности американского посредничества.

Как заявил военный эксперт Иван Ступак, Россия будет продолжать тянуть время с переговорами, пока у них есть успехи на фронтах. Тактика РФ основывается на том, что Сенат с начала июля уходит в отпуск, так что до сентября накладывать санкции никто не будет, и Украина прорывные пакеты помощи от США также не получит.

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