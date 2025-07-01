Эксперты объясняют, что не так с этой технологией.

Хотя многие считают невозможным сбитие баллистической ракеты с истребителя F-16, однако в США в рамках одной из исследовательских программ это удалось сделать. Однако необходимые для этого условия оказались такими, что было принято решение отказаться от этой технологии и не запускать ее в серийное использование, пишут аналитики Defense Express.

Все началось с желания США перехватывать баллистические ракеты с помощью самолетов. При этом планировалось использовать уже имеющиеся ракеты "воздух-воздух".

Таким образом новая противоракета должна была бы использоваться с почти любого американского истребителя - F-16, F-15, F/A-18, F-22 и F-35, а также БПЛА MQ-9 Reaper. Это должно было предоставить очень большую гибкость в применении и отбрасывало бы потребность в дополнительной модификации самолетов.

Видео дня

В результате испытаний в 2007 году две оснащенные головкой самонаведения от NCADE ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X перехватили баллистическую ракету. Платформой для запуска тогда выступил именно истребитель F-16.

Что же пошло не так

Тогда аналитики отмечали, что для успешного сбития такой противоракетой самолету надо было бы находиться в радиусе 160 км от места пуска баллистической ракеты. При этом уже в 2012 году по новым пересчетам нелбходимая дальность сократилась до 50 км.

Также по оценкам Национального исследовательского совета США, баллистическая ракета начинает фазу ускорения слишком высоко для перехвата, что серьезно ограничивает возможное окно для сбивания и ставит под угрозу истребитель-платформу.

"То есть была получена очень нишевая противоракета, чьи недостатки исходили из ее концепции. Так, перехват с самолета во время стадии взлета баллистической ракеты был невыгодным по сравнению с традиционными зенитными средствами, такими как Patriot PAC-3 MSE", - отмечают в Defense Express.

F-16 - новости

Украина привлекает истребители для отражения массированных комбинированных атак россиян. В частности, в ночь на 29 июня во время выполнения задания погиб украинский подполковник, пилот F-16 Максим Устименко. Пилот "применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей, а во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту". Устименко отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Военный эксперт Юрий Микуляк отмечал, что неэффективно использовать истребители F-16 для сбивания "шахедов". По его словам, это очень дорого и опасно.

Вас также могут заинтересовать новости: