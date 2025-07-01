Константин Степанков ушел из жизни в 2012 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Выдающаяся народная артистка Украины Ада Роговцева в 13-ю годовщину смерти своего сына Константина Степанкова трогательно почтила его память.

Актриса поделилась фотографией из личного архива, на которой обнимается с сыном.

"1-го июля 2012 года день смерти моего сына", - коротко подписала она снимок, опубликованный в Instagram.

Видео дня

Пользователи в комментариях отреагировали словами поддержки: "Эту боль ничто не уймет. Но у вашего сына были вы, лучшая мама!", "Искренние соболезнования", "Крепко обнимаю вас", "Светлая память".

Как известно, Константин Степанков родился 11 февраля 1962 года. По примеру своих родителей, Ады Роговцевой и Константина Степанкова, он также выбрал актерскую профессию. Первые роли исполнил еще в юности. В дальнейшем работал в Международной академии экологии и принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Он ушел из жизни в 2012 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. У него остались супруга Ольга Семешкина и дочь Дарья.

Вас также могут заинтересовать новости: