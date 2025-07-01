Правительство хочет сократить возможности для злоупотреблений "упрощенкой".

Украинская власть планирует провести реформы, которые сделают налоговую систему более справедливой. Среди запланированных действий - более прогрессивная шкала НДФЛ и ограничения "упрощенки" для уменьшения злоупотреблений.

Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

"В будущем мы рассмотрим возможность реформ, которые сделают налоговую систему более справедливой (например, через более прогрессивную шкалу НДФЛ). Также мы планируем осуществить комплексную реформу упрощенной системы налогообложения (УСН) с целью ограничения сферы ее применения и уменьшения возможностей для злоупотреблений", - говорится в документе.

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В меморандуме отмечается, что реформа УСН будет направлена на минимизацию возможностей для среднего и крупного бизнеса легально избегать уплаты налогов или скрывать объемы реализации товаров и услуг, в том числе тех, которые были незаконно импортированы или произведены.

В частности, не позднее начала 2027 года начнется внедрение мероприятий, которые ограничат возможность для субъектов хозяйствования возвращаться к УСН после перехода на общую систему налогообложения. Кроме этого, планируется пересмотреть подходы к определению и индексации лимитов для УСН, а также сузить перечень видов деятельности, которые могут подпадать под ее действие.

Налоги с деятельности на онлайн-платформах

В меморандуме также говорится о будущем налогообложения деятельности, осуществляемой через цифровые платформы. Отмечается, что в Украине уже разработаны законодательные изменения для введения требований по отчетности для операторов цифровых платформ и международного обмена данными.

"Это позволит Государственной налоговой службе получать данные от цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, получающих прибыль без регистрации частного предпринимательства или без использования упрощенной системы налогообложения", - сказано в документе.

Считается, что такой шаг станет эффективным инструментом контроля за декларированием таких доходов и будет способствовать существенному расширению налоговой базы за счет включения физических лиц, чьи доходы сейчас не облагаются налогом. Соответствующие законодательные изменения были поданы в парламент 30 апреля 2025 года.

"Мы стремимся к их скорейшему принятию до конца 2025 года. Для дополнительного стимулирования соблюдения требований законопроект предусматривает налог с оборота в размере 5% на доходы, полученные через цифровые платформы. Закон не предусматривает новых освобождений от НДС", - указано в меморандуме.

Налоги в Украине - последние новости

Кабинет министров одобрил законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

Законопроект предусматривает, что украинцев, которые регулярно продают товары или предоставляют услуги через цифровые платформы, могут обязать платить налоги. Речь идет о 10% от годового дохода: 5% налога и 5% военного сбора.

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