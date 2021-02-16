Призера Олимпийских игр 1996 года обвиняют в организации торговли наркотиками.
Читайте такжеКрупнейшая спецоперация за 10 лет: в Испании обезвредили сеть "русской мафии" (видео)Об этом пишет yahoo.news.
45-летнего Скотта Миллера и его сообщника арестовали во время рейдов полиции в двух пригородах Сиднея.
Им было предъявлено обвинение в поставке метиламфетамина на 2 млн австралийских долларов (1,6 млн долларов США). Также полиция изъяла килограмм героина, наличные и другие наркотики.
Пресс-секретарь описал Миллера как лидера "преступного синдиката", который продавал наркотики по всему штату Новый Южный Уэльс.
На Олимпийских играх 1996 года Миллер завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем, а также бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х100 м.
На чемпионатах мира на короткой воде на его счету одна золотая и две серебряные медали.
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