Затяжные дожди способствовали краху процветающей цивилизации 4000 лет назад

Ученым наконец то удалось выяснить, почему погибла одна из самых развитых и процветающих древних культур.

Около 4200 лет назад Земля пережила крупный климатический сдвиг, в результате которого в Китае начало угасать большое общество, известное как культура Шицзяхэ.

В течение многих лет исследователи спорили о причинах упадка древнего города Шицзяхэ. Засуха казалась им очевидной причиной, пишет Earth. Однако теперь группа ученых связала упадок Шицзяхэ с повторяющимися, продолжительными дождями в долине Янцзы. Их выводы указывают на то, что переломным моментом стали разрушительные наводнения.

Что выяснили ученые

Чтобы понять, что произошло, ученые спустились в пещеру Хэшан в центральной части долины Янцзы. Там они изучили сталагмит, растущий со дна пещеры. Сталагмиты образуются, когда дождевая вода капает сверху, оставляя слои карбоната кальция. Год за годом эти слои накапливаются.

Измерив химический состав этих слоев, команда ученых создала то, что она назвала точно датированным "годовым журналом осадков". Ученые провели 925 выборочных измерений, чтобы реконструировать количество осадков, выпадавших каждый год в течение 1000 лет.

Результаты были очевидны: долина пережила три засушливых периода, каждый из которых длился от 40 до 150 лет, когда количество осадков упало ниже 700 мм в год.

Она также пережила два очень влажных периода, один длился 80 лет, а другой - 140 лет, когда количество осадков превысило 1000 мм в год.

Затопленные земли, сокращающиеся города

Когда исследователи сравнили данные об осадках с археологическими свидетельствами, выявилась поразительная закономерность. Влажные периоды совпали с признаками масштабных наводнений, расширением заболоченных территорий и резким сокращением населения.

Около 3950 лет назад регион вступил в самый длительный период сильных дождей за всю историю наблюдений. Озера вышли из берегов. Низины превратились в олота. Площадь сельскохозяйственных угодий сократилась.

В то же время количество археологических находок, связанных с культурой Шицзяхэ, начало сокращаться. Сокращение не было кратковременным. Оно длилось столетиями. Свидетельства указывают на то, что выжившие люди покинули свой городской центр в долине и переместились на возвышенность.

Культура Шицзяхэ не выдержала дождей

Исследование выяснило, что даже пиковое количество осадков, связанных с крахом цивилизации Шицзяхэ, было ниже, чем некоторые современные экстремальные ливни.

Это важно, поскольку, как отметило издание, древние общества не имели плотин, дамб, дренажных систем или планов борьбы с наводнениями.

Они в значительной степени полагались на стабильные сезонные закономерности. Когда эти закономерности нарушались на десятилетия, возможности становились ограниченными.

Культура Шицзяхэ построила крупные поселения и развила сложные ремесла и торговые сети. Но она не смогла справиться с повышением уровня воды в озерах или осушить поля, которые оставались под водой год за годом. Со временем переселение стало единственным вариантом.

