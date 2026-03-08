Ответственность за розыск ТЦК имеет 'срок годности': юрист объяснил нюансы

В некоторых случаях розыск можно обжаловать в суде.

Расследование военнообязанного лица Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК) может быть незаконным. Об этом рассказал юрист ОО "Общественная платформа" Сергей Кошель.

По его словам, нарушение правил воинского учета является именно административным правонарушением. Согласно действующему законодательству, взыскание за админнарушение можно наложить в течение трех месяцев со дня его выявления.

Однако если уже прошел 1 год со дня совершения такого нарушения, военкомат уже не может привлечь лицо к ответственности, в соответствии со ст. 38-39 КУоАП.

"В этом случае розыск является незаконным и его можно обжаловать в суде", – говорится в материале юриста.

И если розыск действительно незаконен, и это будет доказано в суде, лицо может сняться с него без уплаты штрафа. При этом человек все равно остается на воинском учете.

"ТЦК имеет право вызвать вас – но это отдельная процедура", – добавил Кошель.

Юрист привел пример таких кейсов в судебной системе. К примеру, Донецкий окружной админсуд по делу №200/5197/25 обязал отменить розыск, поскольку срок привлечения к ответственности истек, а лицо не было привлечено к ответственности по постановлению.

Схожую информацию приводят юристы на форумах, где люди спрашивают об исчезновении статуса "В розыске" в приложении "Резерв+".

"Дело в том, что ТЦК вносит данные в Реестр о нарушении правил ВУ и на основании этих данных автоматически формируется обращение в полицию о Вашей доставке для составления протокола. При этом, так же автоматически, в Реестре определяется срок, в соответствии с которым Вы можете находиться в розыске, и этот срок составляет 1 год. Следовательно, розыск исчез, потому что прошел год со дня совершения правонарушения. В полиции данных о розыске уже нет", – пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта для всех военнослужащих. Он пояснил, что Минобороны разрабатывает необходимый для этого законопроект.

Ранее стало известно, что украинцы старше 60 лет могут добровольно заключить контракт для службы в Вооруженных силах Украины. Он будет рассчитан на год. При этом нововведение подойдет исключительно для тех, кто признан военно-врачебной комиссией годным к военной службе по состоянию здоровья.

