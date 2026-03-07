Психология успеха: 3 черты, которые отличают выдающихся лидеров от посредственных

Эпоха авторитарных руководителей, чей голос был самым громким в офисе, окончательно уходит в прошлое.

Лидерство сегодня – это не только стратегия, IQ или бравада. Слишком долго казалось, что побеждает тот, у кого самый громкий голос в комнате. Но психологи развенчивают этот миф. Исследования в области организационной психологии указывают на тот факт, что навыки, которые наиболее точно предсказывают реальное лидерское влияние, являются глубоко человечными: эмоциональный интеллект, способности, смирение и умение создавать психологическую безопасность.

Эти черты определяют, доверяют ли вам люди, бросают ли они вам вызов и, в конечном итоге, работают ли они на вас. Это не "мягкие навыки". Это множители эффективности. Есть три черты, которые психология наиболее тесно связывает с успехом в лидерстве, пишет Forbes.

Эмоциональный интеллект: навык, который заставляет талант работать

Эмоциональный интеллект является драйвером эффективности – и те, кто им обладает, могут распознавать, регулировать и эффективно реагировать на эмоции, свои и чужие. Работа Дэниела Гоулмана, которая помогла внедрить эмоциональный интеллект в науку о лидерстве, объясняет, что "лидерство – это не доминирование, а искусство убеждать людей работать ради общей цели" – навык, укорененный в эмоциональной осведомленности и регуляции. И исследования подтверждают его правоту.

Видео дня

Лидеры с высокой степенью эмоционального интеллекта создают более прочные отношения, лучше управляют конфликтами и строят более вовлеченные команды, оставляя своих конкурентов в неведении.

Смирение: лидерство, которое приглашает к вкладу

На протяжении десятилетий в лидерских кругах смирение ошибочно принимали за слабость – напрасно. Согласно Брэдли Оуэнсу, исследователю из Университета Буффало, изучающему смиренное лидерство, эту управленческую суперсилу определяют три типа поведения: признание ошибок, признание сильных сторон других и сохранение способности к обучению. Эти модели поведения напрямую влияют на функционирование команд.

Исследование, опубликованное в Academy of Management Journal, недвусмысленно показало, что смиренные лидеры создают надежную среду для обучения, потому что сотрудники чувствуют себя в безопасности, делясь идеями и идя на риск. Другими словами, смирение не уменьшает силу или авторитет. Оно расширяет интеллект в комнате. Исследователь лидерства из Гарварда Эми Эдмондсон отмечает: лидеры, которым хватает смелости сказать "я могу ошибаться", принимают лучшие решения, потому что люди более охотно говорят им горькую правду.

Психологическая безопасность: культура мужества

Если эмоциональный интеллект регулирует, а смирение приглашает к участию, то психологическая безопасность определяет, будут ли люди на самом деле высказываться. Один из самых больших "тревожных флажков" для лидера – это когда он заканчивает говорить, а комнату окутывает тишина. Самый большой "тревожный флажок"? Когда люди, которые раньше высказывались, задавали вопросы или оспаривали идеи, перестают это делать.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон определяет психологическую безопасность как "убежденность в том, что человек не будет наказан или унижен за высказывание идей, вопросов, опасений или ошибок". Другими словами, когда ее нет, люди молчат – даже когда видят приближение проблем. Вот почему команды с высокой степенью психологической безопасности стабильно превосходят других в инновациях, обучении и финансовых результатах. Каждый день лидер задает "температуру климата" через тон, любопытство и то, как он проявляет себя, когда кто-то оспаривает идею.

Почему это важно

Будущее лидерства не в том, кто доминирует в комнате. Оно в том, кто ее стабилизирует. Лидеры, сочетающие в себе эмоциональный интеллект, смирение и психологическую безопасность, создают среду, в которой люди мыслят яснее, открытее оспаривают идеи и быстрее решают проблемы. Другими словами, они не просто управляют людьми. Они раскрывают их потенциал.

Ранее УНИАН сообщал, что уверенные женщины говорят эти 11 фраз во время разговора с мужчиной.

Вас также могут заинтересовать новости: