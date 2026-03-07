Шесть знаков Зодиака исполнят все свои заветные мечты до конца марта

Перемены произойдут быстрее, чем можно было ожидать.

Эти знаки Зодиака смогут воспользоваться наибольшей удачей на оставшуюся часть марта 2026 года, поскольку астрологическая энергия смещается от эмоциональных Рыб к решительным Овнам, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог Хелена Хатор отметила, что в начале месяца преобладала энергия интуиции и завершения незавершённых дел, а оставшаяся часть марта будет посвящена активным действиям. По её словам, Овны не склонны к колебаниям, поэтому перемены произойдут быстрее, чем можно было ожидать. Она подчеркнула, что энергия месяца благоприятствует тем знакам, которым сопутствует удача и которые привлекают к себе успех, достигнутый с трудом.

Хатор также рассказала, что сейчас не время оставаться пассивным: если вы подумываете о создании собственного бизнеса или хотите укрепить партнёрские отношения, это идеальный момент для проявления активности. Для представителей этих знаков март станет периодом, когда можно действовать решительно и максимально использовать благоприятные возможности.

Лев

Львы войдут в число самых удачливых знаков до конца месяца, особенно в сфере партнёрских отношений. Хатор отметила, что полнолунное лунное затмение 3 марта стало лишь началом удачного периода для привлечения богатства через сотрудничество с другими.

Астролог пояснила, что Львам стоит внимательно отслеживать возможности для налаживания деловых связей, которые могут способствовать продвижению карьеры, потому что Вселенная будет на их стороне. Она добавила, что партнёр может раскрыть секрет, который радикально изменит подход к заработку.

Водолей

Водолеи смогут получить значительную выгоду после вступления Венеры в Овен 6 марта. Хатор подчеркнула, что чем больше водолеи будут общаться и налаживать контакты, тем благоприятнее сложится для них оставшаяся часть месяца.

Кроме того, астролог отметила, что затмение полной Луны в Деве максимально активизирует пассивный доход. Она пояснила, что вместо того чтобы переживать за каждую копейку, водолеи ощутят, как доход словно нахлынет на них.

Рак

Раки окажутся особенно удачливыми в этом году, и после окончания ретроградного движения Юпитера 10 марта эта удача станет ещё сильнее. Хатор рассказала, что к концу месяца Раки будут одним из самых удачливых знаков, а их присутствие в мире станет особенно магнетическим.

Близнецы

Близнецы, несмотря на ретроградное движение Меркурия, смогут рассчитывать на удачу в оставшейся части марта. Хатор пояснила, что хотя начало месяца может быть медленным, после завершения ретроградного Юпитера 10 марта ситуация улучшится, особенно в вопросах личного дохода.

Астролог отметила, что март станет удачным периодом для переговоров: Близнецы смогут активнее отстаивать свои интересы с партнёрами или на работе, что принесёт ощутимую пользу.

Стрелец

Стрельцы также войдут в число самых удачливых знаков до конца марта, и их партнёр сможет воспользоваться благоприятной энергией. Хатор рассказала, что благодаря прямому движению Юпитера в восьмом доме Стрельцов партнёр или супруг может получить повышение зарплаты.

Она подчеркнула, что это создаёт возможности и для самих Стрельцов: кто-то из коллег может предложить более выгодные условия, а работа над проектами принесёт заметную пользу. К концу месяца Стрельцы смогут ощутить финансовую стабильность и использовать удачу для карьерного роста.

