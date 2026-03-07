В Украине растет динамика возвращения военнопленных. Только за последние два дня на Родину вернулись более полутысячи украинцев: позавчера – 200 защитников, а уже на следующий день еще 302 украинца впервые за долгое время ступили на родную землю.

Эксперты связывают такую интенсивность обменов с новой моделью работы, которую ввел глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Еще в начале полномасштабной войны под его руководством Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными начал организовывать обмены, хотя по классическим международным практикам такие процессы в основном происходят только после завершения боевых действий.

Впрочем, украинская сторона фактически сломала эту устаревшую военную традицию. Возвращение пленных стало одним из ключевых гуманитарных приоритетов государства, а для самого Буданова – личной миссией.

Благодаря такому подходу украинские воины, попавшие в российский плен, получают шанс вернуться домой еще во время активной фазы войны, а не ждать ее завершения.

Политические обозреватели отмечают, что после назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса Президента и его активного участия в международном переговорном процессе динамика возвращения пленных только усилилась. С начала года Украина уже провела три крупных обмена, что позволило вернуть сотни наших граждан.

"Мы видим результат, которого добивается наша команда. Ведь так было после переговоров в Абу-Даби, то же самое имеем после Женевы. Если каждый раунд международных встреч будет сопровождаться освобождением украинцев из российского ада, это и будет наглядным и важным итогом любых переговоров", – отметил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Таким образом, Украине удалось не только активизировать процесс возвращения пленных, но и продемонстрировать новый подход к гуманитарной дипломатии – когда борьба за каждого украинца становится приоритетом даже во время войны.

