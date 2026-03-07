Ситуация в Иране: США направили третий атомный авианосец к берегам страны

Авианосец USS George Bush готовится пересечь Атлантику и усилить флот США в операции против Тегерана.

Соединенные Штаты развертывают третью авианосную ударную группу у берегов Ирана в рамках своей военной операции против Тегерана. Атомный авианосец USS George H.W. Bush уже готовится к переходу через Атлантику, чтобы принять участие в войне против Ирана и присоединиться к авианосцам USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln, сообщается в репортаже Fox News.

Телеканал сообщает, что авианосец успешно завершил подготовку во время учений у мыса Хаттерас (Северная Каролина) и корабль направляется к восточной части Средиземного моря. Сам USS Gerald Ford уже прошел Суэцкий канал и сейчас базируется в водах Красного моря.

"Кроме десятков ударных истребителей на борту авианосца, эсминцы с управляемыми ракетами в ударной группе также будут готовы поражать цели в Йемене, если появятся признаки того, что повстанцы-хуситы готовят атаки на Израиль или международное судоходство", - говорится в репортаже.

Последний из класса Nimitz: что известно о USS George H.W. Bush

Этот "плавучий город с аэродромом" назвали в честь 41-го президента США. Судно ввели в состав флота в 2009 году, однако его технические характеристики впечатляют даже сегодня.

Авианосец вмещает экипаж из 3200 моряков и 2480 человек авиакрыла. С его борта могут стартовать до 90 самолетов и вертолетов. Благодаря атомному реактору авианосец способен развивать довольно неплохую скорость, как для такого класса корабля, - более 56 км/ч. Каждый авианосец США способен контролировать сотни километров акватории и воздушного пространства одновременно.

Что происходит в Иране: последние события

Несмотря на попытки подогнать к берегам Ирана мощную ударную группу авианосцев, военный эксперт подчеркивает большую опасность для них. Есть исторический пример, когда авианосец можно легко потопить дешевой дизельной субмариной.

Дональд Трамп высказал позицию, что будет принимать только безусловную капитуляцию Ирана. Такое заявление свидетельствует об эскалации целей конфликта и, по прогнозам экспертов, может привести к длительной войне без определенного срока ее завершения.

Президент Ирана заверил, что страна не намерена осуществлять атаки на соседние государства, но только при условии отсутствия военных действий с их территории против Ирана. Это решение было одобрено временным руководящим советом Ирана.

