Представитель государства, ведущего агрессивную войну против Украины, цинично заговорил о" "несправедливости".

В войне, разразившейся на Ближнем Востоке, Российская Федерация "не является нейтральной". Страна-оккупант поддерживает Иран.

Такое заявление сделал посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Sky News. По его словам, в Москве "очень негативно" относятся к событиям, происходящим на Ближнем Востоке.

"На данный момент западные страны придерживаются логики, что Иран виноват во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран лишь отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", – заявил Келин.

Посол РФ в Великобритании добавил, что лучшим сценарием является немедленное прекращение войны и "возвращение к мирному, переговорному и дипломатическому решению".

Операция США и Израиля против Ирана

Неделю назад, 28 февраля, Израиль и Соединенные Штаты Америки начали совместную военную операцию против Ирана. В результате атак по территории страны было ликвидировано ее высшее руководство – в том числе, верховный лидер Али Хаменеи. Он правил более 35 лет.

Примечательно, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке, и об этом знают в Пентагоне. Министр войны США Пит Хегсет сказал, что в Вашингтоне не обеспокоены этой ситуацией.

