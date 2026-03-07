Провал плана Трампа: разведка не верит, что удастся сменить режим в Иране, - WP

Даже масштабная война против Ирана не уничтожит власть аятолл в стране, отмечается в отчете Национального совета разведки (NIC).

Масштабная военная кампания Соединенных Штатов вряд ли приведет к краху исламского режима в Тегеране. Американские спецслужбы предупреждают: военный и духовный истеблишмент страны слишком крепко держится за власть, сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на данные секретного отчета Национального совета разведки (NIC).

Аналитики подготовили коллективную оценку на основе данных 18 разведывательных служб Вашингтона. Интересно, что она появилась за неделю до начала полномасштабных боевых действий 28 февраля. Выводы: даже смерть Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи не остановит государственную машину, ведь в Иране действуют строгие протоколы сохранения власти.

Разведка изучила два сценария: первый - точечные удары по верхушке, а второй - массированная атака на правительственные институты. В обоих случаях результат идентичен - кардинальных изменений не будет, потому что оппозиция в стране слишком раздроблена и ее приход к власти маловероятен. Кроме того, иранская диктатура готовилась к подобным ударам десятки лет.

В Белом доме отказались подтвердить, читал ли президент этот отчет перед началом операции, отмечает The Washington Post.

Операция "Эпическая ярость": позиция Белого дома

Администрация Дональда Трампа настроена иначе. Там считают, что иранская система уже дала трещину. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли высказалась максимально жестко.

"Президент Трамп и администрация четко обозначили свои цели в отношении операции "Эпическая ярость": уничтожить баллистические ракеты и производственные мощности Ирана, уничтожить их военно-морской флот, положить конец их способности вооружать марионеток и предотвратить их получение ядерного оружия. Иранский режим полностью разгромлен", - сказала она.

Сам Трамп продолжает требовать от Тегерана"безусловной сдачи" и называет страну "лузером Ближнего Востока". Президент США хочет лично влиять на то, кто станет следующим лидером страны.

Битва за наследие Хаменеи и внутреннее сопротивление

Пока продолжаются военные действия, в Тегеране решают вопрос преемственности. Главное слово имеет Ассамблея экспертов, но Корпус стражей Исламской революции (КСИР) тоже хочет контролировать ситуацию. Основным кандидатом считают сына покойного лидера - Моджтабу Хаменеи.

Дональд Трамп уже успел раскритиковать потенциального преемника. Он назвал младшего Хаменеи "некомпетентным" и "легкомысленным". США не хотят видеть у власти человека, который просто возобновит ядерную программу. Однако внутри Ирана есть и другие игроки. Например, Али Лариджани, влиятельный секретарь Совета нацбезопасности. Между силовиками и духовными лидерами продолжается скрытая борьба.

Мнение экспертов: институты сильнее бомб

Сюзанна Мелони из Брукингского института считает оценку разведки вполне обоснованной. Она годами изучает иранскую систему. Институты Исламской республики создавались именно для выживания под давлением.

"Это звучит как глубоко обоснованная оценка иранской системы, а также институтов и процессов, которые создавались на протяжении многих лет", – отметила исследовательница.

Интересно, что в отчете разведки не рассматривали вариант наземного вторжения, а Трамп задумывается над тем, чтобы начать именно наземную операцию. Также аналитики не оценивали шансы восстания этнических меньшинств, в частности курдов. Возможно, именно эти факторы станут решающими, пишет издание.

Война в Иране: какова сейчас ситуация

Турция рассматривает возможность размещения истребителей F-16 на Кипре. Это является частью ее стратегии по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время США усиливают свое военное присутствие в регионе, направив третий атомный авианосец USS George Bush к берегам страны. Этот шаг свидетельствует о росте напряженности и возможности дальнейшей эскалации конфликта.

В ответ на эти события президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не планирует атаковать соседние страны, если с их территории не будут наноситься удары против Ирана.

