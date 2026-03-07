Иракские курды решили не вмешиваться в войну с Ираном из-за недоверия к США, - Axios

Иран ранее угрожал иракским курдам массированными ударами, если они решат помочь иранским курдам сменить режим в Тегеране.

Иракские курды решили не вмешиваться в войну с Ираном. Они считают, что заявления президента США Дональда Трампа о смене режима в Тегеране неясны, пишет Axios со ссылкой на представителей правительства Иракского Курдистана.

Отмечается, что иракские курды находятся под давлением со стороны иранских курдов, которые хотят бороться с режимом, и требуют открыть границу. В это же время военные Тегерана угрожают им массированными ударами, если они решат помочь иранским курдам.

"Курды не должны быть на острие этого конфликта", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Иракского Курдистана.

По словам чиновника, Иран может нанести серьезный ущерб Иракскому Курдистану даже без гиперзвуковых ракет. Он подчеркнул, что Тегеран располагает огромным количеством ударных дронов Shahed.

"У нас нет систем противовоздушной обороны. У нас нет никаких способов сбить эти аппараты с неба", - добавил чиновник.

Кроме того, собеседник издания отметил, что иракские курды не до конца понимают, чего хочет добиться Трамп в Иране.

"Конечно, мы, иракские курды, остаемся нейтральными, потому что нам не ясно, какова политика США. Речь идет о полной смене режима? Или просто о смене персонала? По нашей оценке, смена режима невозможна без ввода войск, а мы прогнозируем, что США не собираются вводить войска", - заявил чиновник в разговоре с журналистами.

Также чиновник рассказал журналистам, что Трамп говорил с двумя иракскими курдскими лидерами после начала войны против Ирана. Он заверил, что президент США не пытался заручиться поддержкой.

Говоря об Израиле, чиновник подчеркнул, что Иерусалим более агрессивен в этом вопросе. Он отметил, что Израиль подталкивает иранских курдов к участию в войне против Тегерана.

"Израиль хочет уничтожить нынешний порядок в Иране и не остановится, пока это не произойдет. Это вопрос существования", - сказал чиновник.

Сопредседатель курдско-иранской Партии свободной жизни Курдистана Амир Карими рассказал журналистам, что вооруженные члены партии уже находятся в Иране. Тем не менее, чиновник подчеркнул, что они не поднимутся, если не получат поддержку со стороны США.

"В прошлом два крупных восстания не получили поддержки, что позволило режиму продлить свое существование", - отметил Карими.

Трамп хочет, чтобы США были вовлечены в процесс выбора следующего главы Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен быть вовлечен в процесс выбора следующего руководителя Ирана. По его словам, США должны "вместе с Ираном" определить человека, который возглавит страну после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Трамп предположил, что сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи, которого называли одним из главных претендентов на власть, вряд ли станет преемником. В то же время он отметил, что возможными кандидатами могут быть различные политические фигуры, включая изгнанного иранского кронпринца Резу Пахлави.

