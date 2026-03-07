Иранские 'Шахеды' стали для США 'ледяным дождем', к которому они не были готовы, - генерал

США увидели, что иранские дроны наносят достаточно точные удары по критическим объектам.

Иранские "Шахеды" оказались для США "ледяным дождем". Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Киев24".

Комментируя потенциальную помощь Украины в дронной войне на Ближнем Востоке, он считает, что в первую очередь по этому вопросу велись переговоры между военными, ведь это значительно быстрее.

"Нет ничего страшнее в мире, чем, пожалуй, американская бюрократия. Если все делать, как это делают американцы, то переговоры могут длиться очень долго. Но здесь вопрос заключается в том, что американцы страдают от мощных ударов, и мы в очередной раз увидели, что, несмотря на многомиллионные вложения в развитие баз США на территории Ближнего Востока, иранские дроны наносят достаточно точные удары по критическим объектам", - сказал Кривонос.

По его словам, для Украины такие атаки не являются новостью, но для Ближнего Востока и США - это "ледяной дождь", к которому они оказались не готовы.

"Вопрос не в системе ПВО, которая у них там работает. Вопрос в стоимости соотношения системы ПВО, которая должна сбивать все дроны, в себестоимости ракет, которые используют для сбивания этих значительно более дешевых ракет и дронов, чем то, что вкладывают американцы", - отметил генерал-майор запаса ВСУ.

Он напомнил, что за время конфликта на Ближнем Востоке было использовано более 800 ракет к системам Patriot. По словам Кривоноса, каждая ракета стоит минимум 1,5 млн долларов.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война в Украине могла закончиться раньше, если бы ПВО была как на Ближнем Востоке. По его словам, сейчас Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может помешать способности России сотрудничать с Ираном в военной сфере.

Стубб добавил, что смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии в отношении Украины, создавая "пространство для переговорщиков, чтобы придумать что-то без лишней огласки".

В то же время издание Axios написало, что иракские курды решили не вмешиваться в войну с Ираном из-за недоверия к США. По их мнению, заявления президента США Дональда Трампа об изменении режима в Тегеране нечеткие.

"Конечно, мы, иракские курды, остаемся нейтральными, потому что нам не понятна политика США. Речь идет о полной смене режима? Или просто о смене персонала? По нашей оценке, смена режима невозможна без ввода войск, а мы прогнозируем, что США не собираются вводить войска", - отметил для журналистов высокопоставленный чиновник Иракского Курдистана.

