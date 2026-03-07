Современные войны стали гораздо опаснее для мирных жителей: в BI раскрыли причину

Всегда существует угроза, что вражеские дроны поразят гражданские объекты.

С началом войн в Украине и на Ближнем Востоке наступила новая эра войны с использованием дронов. Она приносит еще больший вред гражданскому населению.

Как пишет Business Insider, одна из главных проблем заключается в том, что дроны являются относительно дешевым оружием, особенно в сравнении с крылатыми и баллистическими ракетами. Это приводит к тому, что участники военных конфликтов могут запускать десятки беспилотников, не тратя миллионы долларов.

Дроны стали главным оружием почти любой войны

По данным ОАЭ, во время атаки со стороны Ирана 4 марта они перехватили 876 дронов, а также 183 баллистические и крылатые ракеты. США и союзники заявили, что беспилотники убивали мирных жителей и повреждали дома. Опасность представляют и обломки сбитых дронов.

"Крупномасштабная война с использованием дронов представляет опасность для гражданского населения, поскольку в бою используется больше снарядов, чем если бы это были только ракеты, что по своей сути создает больше обломков", - сказала журналисстам Молли Кэмпбелл, эксперт по дронам и противодействию дронам из Центра новой американской безопасности.

В издании добавили, что дроны активно используются и в ходе российско-украинской войны. В частности, Украина заявляет, что Россия ежемесячно наносит удары примерно 6000 дронами типа "Шахед".

Очевидно, что военные хотят перехватить дроны до того, как они достигнут военной цели. Тем не менее, отметили в издании, это может быть опасно, если они пролетают над населенными пунктами.

"Проблема такая: что поднимается, то и падает", - сказал журналистам Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Эксперт по дронам из Cornell Brooks Tech Policy Institute Джеймс Паттон Роджерс отметил, что ракета, поразившая цель, обычно наносит больше ущерба, чем дрон. Однако во время атаки может применяться значительно больше беспилотников, чем ракет, что затрудняет их перехват.

Кроме того, в издании обратили внимание на то, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке большинство перехватов дронов осуществляется путем запуска снаряда для их поражения.

"Кинетические перехваты создают обломки, и риск побочного ущерба является реальным и особенно сложным в городских условиях, которые мы наблюдаем в Персидском заливе", - объяснила Кэмпбелл.

Также не исключается, что во время перехвата цель отклонится от курса или разделится на фрагменты, которые могут упасть на гражданские объекты. По словам эксперта по воздушной войне из Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, проблема с дронами заключается в том, что если перехватить их на относительно короткой дистанции в городской или квазигородской среде, то некоторые из них, вероятнее всего, упадут в населенных районах.

Возможно ли устранить угрозу

Роджерс заявил, что гражданские лица часто могут стать лучше защищенными с течением времени в ходе длительного конфликта или войны. В издании отметили, что, например, украинцы получают предупреждения о воздушных угрозах, чтобы переместиться в укрытия.

Тем не менее, многие эксперты опасаются, что из-за низкой стоимости дронов многие участники военных конфликтов продолжат активно использовать их и в ближайшем будущем. Например, иранские ударные дроны Shahed стоят от 20 000 до 50 000 долларов. Ракеты же могут стоить по несколько миллионов долларов.

В издании резюмировали, что войны в Украине и на Ближнем Востоке доказали, что почти все будущие конфликты, вероятно, будут характеризоваться массированными атаками дронов и ракет, предназначенными для перегрузки систем противовоздушной обороны противника. Эту угрозу будет очень сложно устранить.

Украина может научить Ближний Восток уничтожать "Шахеды"

Ранее Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Украина ведет переговоры со странами Персидского залива об использовании своего опыта противодействия дронам. В обмен Украина может получить финансирование своей оборонной промышленности.

Как отметило издание, оба направления переговоров могут дать Украине крайне необходимую поддержку: финансирование в условиях, когда обещанный Евросоюзом кредит в 90 млрд евро из-за вето Венгрии заблокирован, а также американские ракеты для систем ПВО Patriot, способные сбивать российские баллистические ракеты.

