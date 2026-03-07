Православный праздник сегодня в народе прозвали Вербоносица.

8 марта православные чтят святителя Григория Паламу и отмечают Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день верующие вспоминают подвиги святых. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты, а также о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом календаре

8 марта православные чтят святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского, отца и учителя Церкви. Память святого отмечается 14 ноября, а также во второе воскресенье Великого поста, которое в 2026 году она выпадает на 8 марта.

Григорий Палама родился в 1296 году в Малой Азии. После турецкого нашествия его семья переехала в Константинополь, там Григорий получил образование и ему была уготована карьера государственного деятеля. Однако в 20 лет юноша удалился в Афонский монастырь Ватопед и принял исихазм - молитву в сочетании с уединением и безмолвием.

Еще через 30 лет святителю пришлось отстаивать принципы исихазма на Константинопольском Соборе в споре с монахом Варлаамом - тот объявил учение ересью. Григорий Палама убедительно доказал истинность взглядов, но за это попал в тюрьму - этого добились высокопоставленные сторонники Варлаама.

Святого освободил новый патриарх Константинополя, а позже Григорий был возведен в сан архиепископа Солунского. Влахернский Собор официально подтвердил истинность его учения.

8 марта (дата для 2026 года) отмечают Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

В этот день вспоминают святых, связанных с Киево-Печерской лаврой. Известно, что монастырь основал преподобный Антоний, который сначала жил как отшельник в пещерах Киева, а затем к нему стали присоединяться другие монахи. В середине XI века образовалась Печерская обитель, а преподобный Феодосий (сподвижник Антония) привез из Константинополя монастырский устав.

В сонме Киево-Печерских святых прославлено около 120 подвижников, молитвенников и чудотворцев. Благодаря их подвигу Киево-Печерская Лавра известна во всем мире.

Кого сегодня почитают из святых по новому календарю:

преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомидийскго;

апостола Ерма;

священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского,

а также преподобного Дометия.

Какой православный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому календарю сегодня чтят священномученика Поликарпа, епископа Смирнского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие традиции связаны с ним.

О чем просят в молитвах дня, чего нельзя делать сегодня

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святым – просят укрепить в вере, дать сил вынести трудности и мира для себя и близких.

В народе день называют Вербоносица - на вербе, считавшейся магическим деревом, начинают распускаться почки. По традиции сегодня женщины должны принести в дом несколько веточек вербы и поставить на видном месте. Считается, что верба прогоняет зимние тяжести, защищает семью и жилище от злых сил, болезней и печали.

Также вербой хлестали тело - для весенней легкости, а при головной боли веточку разминали и клали под платок, чтобы облегчить недомогание.

В православный праздник 8 марта не рекомендуется злиться, ссориться, отказывать в помощи. Церковь порицает лень, ложь, зависть, жадность, а также отчаяние. Продолжается Великий пост.

По народным приметам этот день считается неблагоприятным для новых начинаний. Не стоит строить планы - они вряд ли сбудутся. Запрещается также высаживать вербу: тот, кто посадит дерево, может навлечь на себя большие неприятности.

Приметы 8 марта - что обещает природа

Большинство примет в этот день касаются погоды и будущего урожая:

прилетели жаворонки - весна будет теплой;

туман выпал - еще будут заморозки;

мороз на Вербоносицу - продержится долго;

облака быстро движутся по небу - к хорошей погоде;

петух громко кукарекает утром - к ясной погоде.

В народе говорят: "Верба распустилась - весна к лету снарядилась".

