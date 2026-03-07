Война в Украине могла закончиться раньше, если бы ПВО было как на Ближнем Востоке, - Стубб

Ситуация могла бы сложиться иначе, если бы Киев получил такой же уровень защиты неба, какой был развернут в странах Персидского залива в первую неделю конфликта на Ближнем Востоке.

Война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой уровень поддержки ПВО, который был развернут в регионе Персидского залива в течение первых семи дней войны на Ближнем Востоке, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Первая неделя боевых действий в Иране поглотила примерно 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с ежегодными расходами европейских стран на помощь Украине, отметил он в интервью Bloomberg. И добавил, что сейчас Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может помешать способности России сотрудничать с Ираном в военной сфере.

Удары США и Израиля по Ирану, а также ответные атаки Тегерана на базы США на Ближнем Востоке и в нескольких соседних странах означают, что "Иран и Россия сейчас не в состоянии сотрудничать по ракетам или в оборонной промышленности". Кроме того, смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии по Украине, создавая "пространство для переговорщиков, чтобы придумать что-то без лишней огласки", отметил он.

Тем не менее, у России уже есть два завода, производящих "Шахеды" по иранским технологиям, подчеркнул он, добавив, что вероятным негативным последствием конфликта на Ближнем Востоке является рост цен на нефть, "который, по сути, будет подпитывать российскую военную машину", ведь Россия является крупным производителем и экспортером сырой нефти.

Другие заявления президента Финляндии

