'Хотелось бы лучше': Тополя сделала новое заявление о деле со 'сливом' видео

Певица пообещала "отчитываться" в соцсетях.

Украинская певица Елена Тополя рассказала, как продвигается расследование уголовного производства о шантаже, жертвой которого она стала, пишет blik.ua.

"На этапе хотелось бы лучше, но есть результаты. Это достаточно сложное уголовное дело. Оно содержит несколько направлений, которые просто автоматически подтягиваются. Поэтому нужно нам аккумулироваться. И вот все, что подтягивается, вести туда, куда нужно", - заявила она.

Певица добавила, что в дальнейшем намерена раскрывать подробности дела в соцсетях:

"Будут такие маленькие сообщения в Instagram для того, чтобы в первую очередь просто отчитываться. Потому что это всегда интересно, как это у других происходит. Ну и главная цель - чтобы женщины, которые проходили или сейчас проходят такие испытания, тоже понимали, как им действовать в таких ситуациях, куда обращаться".

Тополя заверила, что семья в этой ситуации ее поддержала.

"Все переживают. Каждый день мне вопросы задают. Особенно у меня мама такой следователь: "А что там, а что там?". Все хорошо, мы идем туда, куда нужно", - отметила исполнительница.

Напомним, ранее УНИАН писал, как 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием.

