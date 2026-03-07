Под Балтийским морем строят уникальный тоннель: его собирают как гигантский Lego

Подводный тоннель соединит остров Лолланн в Дании и остров Фемарн в Германии.

Фемарнбельтский тоннель является одним из тех инфраструктурных проектов, которые при первом упоминании кажутся за гранью фантастики. Тем не менее, его строительство продолжается, а срок сдачи запланирован на 2029 год, пишет Autorepublika.

Отмечается, что Фемарнбельтский тоннель будет проходить под проливом Фемарн-Бельт, разделяющим Данию и Германию. Когда он откроется, водители и пассажиры поездов смогут быстро путешествовать между странами.

Подводный тоннель соединит остров Лолланн в Дании и остров Фемарн в Германии. После завершения строительства он заменит нынешний 45-минутный паромный переход прямым автомобильным и железнодорожным сообщением под Балтийским морем.

Длина Фемарнбельтского тоннеля составит около 18 километров. После завершения строительства он будет иметь четырехполосную автомагистраль, а также двухпутную электрифицированную железную дорогу.

По данным компании-разработчика проекта Femern A/S, Фемарнбельтский тоннель станет самым длинным автомобильным и железнодорожным подводным туннелем из когда-либо построенных. В отличие от туннелей, пробуренных глубоко в скале, Фемарнбельтский тоннель будет собран из массивных сборных бетонных секций, которые будут размещены в траншее на дне моря и соединены под водой.

В издании отметили, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 7,4 миллиарда евро. Большая часть финансирования предоставляется Данией, которая окупит инвестиции за счет сборов за проезд после открытия туннеля. Фонд "Соединяя Европу" Европейского Союза также внес более 1 млрд евро в финансирование.

Представители Femern A/S рассказали журналистам, что одной из основных инженерных задач было обеспечение того, чтобы туннель не мешал морскому движению. Для этого было решено построить его на дне моря и покрыть слоями песка, гравия и камня. Благодаря этому проходящие над туннелем суда не будут сталкиваться с какими-либо структурными препятствиями.

Кроме того, системы безопасности внутри Фемарнбельтского тоннеля спроектированы в соответствии с современными стандартами для автомобильных туннелей. Известно, что дорожные трубы будут включать непрерывные аварийные полосы, системы наблюдения, системы вентиляции и аварийные выходы, соединяющие дорожные туннели с отдельным служебным коридором.

В издании добавили, что Фемарнбельтский тоннель будет построен с использованием 89 массивных сборных элементов. Каждый элемент имеет длину около 217 метров и весит до 73 500 тонн.

После строительства водонепроницаемые переборки герметизируют концы каждого сегмента, позволяя ему плавать. Затем буксиры оттягивают элемент на место, где он осторожно опускается в подготовленный ров на дне моря.

Уже после выравнивания сегмент соединяется с предыдущим участком, герметизируется и засыпается защитными слоями материала морского дна. Инженеры описывают этот процесс как "сборку гигантских блоков Lego под водой".

