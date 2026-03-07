Легендарная авантюра Boeing: самый дорогой 'автомобиль' в мире стоил $281 млн

Максимальная скорость транспортного средства составляла всего 18 км/ч.

В 1970-х годах компания Boeing разработала транспортное средство, которое можно назвать самым дорогим автомобилем в истории. Его создали для NASA, чтобы астронавты могли передвигаться по поверхности Луны во время космических миссий, пишет Supercar Blondie.

Первоначальный контракт на разработку составлял 19 миллионов долларов, однако сложность создания техники, способной работать в космосе, значительно повысила расходы. В 1971 году проект обошелся уже в 38 миллионов долларов – примерно 281 миллион долларов в пересчете на современные деньги.

Инженеры должны были создать максимально легкий, но в то же время прочный транспорт, способный перевозить астронавтов и оборудование по сложной лунной поверхности. В результате лунный автомобиль весил всего около 210 кг, но мог перевозить до 490 кг людей и научного оборудования.

Машина работала от четырех электродвигателей общей мощностью примерно одна лошадиная сила – примерно как у газонокосилки. Из-за этого ее максимальная скорость составляла около 8 миль в час (примерно 13 км/ч).

Во время миссии Apollo 17 астронавт Юджин Сернан смог разогнать лунный автомобиль до 18 км/ч. Это до сих пор остается самой высокой скоростью передвижения человека по поверхности Луны.

Такие транспортные средства использовались во время миссий Apollo 15, Apollo 16 и Apollo 17. Благодаря им астронавты могли исследовать значительно большую территорию, удаляясь от места посадки.

После завершения миссий вернуть транспортные средства на Землю не удалось – в космических кораблях просто не было места. Поэтому астронавты оставили их на поверхности Луны.

Сегодня три таких лунных автомобиля все еще стоят там, где их припарковали астронавты – примерно в 384 тысячах километров от Земли. Таким образом, самый дорогой автомобиль в истории фактически "припаркован" на Луне.

