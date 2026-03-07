Китай развернул тысячи рыболовецких судов у берегов Японии: что произошло

Тысячи китайских рыболовецких судов внезапно появились у спорных островов Японии.

В январе спутник над Восточно-Китайским морем запечатлел у островов, находящихся под управлением Японии, тысячи судов, которые были выстроены в плотные, упорядоченные ряды. И двигались они вовсе не так, как двигаются рыболовецкие судна.

Как сообщило издание Daily Galaxy, на спутниковых снимках не было видно сезонного флота, преследующего рыбу. Суда удерживали позиции на протяжении нескольких пролетов спутника в течение нескольких дней. К тому же их построения не менялись, учитывая приливы или погоду.

"Никаких траловых дуг. Никаких схем рассредоточения, характерных для работы в рыболовном районе", - написало издание.

Указывается, что самолеты береговой охраны Японии пролетели над районом и визуально подтвердили то, что зафиксировали спутники, а именно - скопления судов.

Береговая охрана охарактеризовала активность как крупномасштабную и перебросила патрульные суда на позиции, выдавая радиопредупреждения любому судну, приближающемуся к японским территориальным водам.

Что показали спутниковые снимки

Отмечается, что формирования появились в Восточно-Китайском море в конце января и начале февраля. Коммерческие поставщики спутниковых услуг получили последовательные изображения, которые позволили аналитикам сравнивать положение судов за короткие промежутки времени. Суда не дрейфовали, они оставались на месте.

Аналитики отметили, что рыболовные флоты в Восточно-Китайском море обычно рассредоточиваются в зависимости от местоположения рыбных запасов, глубины воды и местной погоды. Эти суда этого не сделали.

Эти образования были сосредоточены вблизи островов Сенкаку, группы необитаемых островов, находящихся под управлением Японии и на которые претендует Китай.

Японские официальные лица заявили, что характер и масштаб нынешних образований отличаются от тех, что наблюдались ранее, что подтверждает и сравнение свежих спутниковых снимков с архивными.

Что сделала Япония

12 февраля патрульное судно Агентства рыболовства Японии перехватило китайское рыболовное судно в пределах исключительной экономической зоны Японии у побережья префектуры Нагасаки. Капитан, 47-летний гражданин Китая Чжэн Няньли, отказался подчиниться и попытался скрыться.

"Капитану судна было приказано остановиться для проверки инспектором рыболовства, но судно не подчинилось и скрылось", - говорится в заявлении Японского агентства рыболовства.

Китай отреагировал в течение нескольких часов. Представитель МИД Линь Цзянь заявил на пресс-конференции, что "есть надежда, что Япония будет соблюдать китайско-японское соглашение о рыболовстве". Однако спутниковые снимки, показывающие крупномасштабные образования в Восточно-Китайском море, китайские власти комментировать не стали.

Маневры китайских рыболовецких судент: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале года Китай дважды мобилизовал тысячи рыболовецких судов. Дело в том, что в составе ВС Китая есть так называемое "морское ополчение", которое участвует в операциях, направленных на установление контроля над спорными водами у берегов страны.

"Морское ополчение" состоит из государственных рыболовных флотилий, работники которых проходят военную подготовку, но управляют организацией кадровые военные.

