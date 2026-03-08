Почему называть войну в Иране Третьей мировой - это ошибка: ответ обозревателя The Times

Пока США и Израиль тратят миллионы долларов на перехват каждой цели, Иран использует тактику "дешевого шквала".

Чуть более чем за одну неделю мы увидели, как новая война в Персидском Заливе распространилась по всему региону Ближнего Востока, вызвав резкий рост мировых цен на энергоносители и втянув в конфликт различные мировые державы. И как будто этого было недостаточно, надежды на то, что хаос удастся быстро унять, были перечеркнуты президентом США Дональдом Трампом, снова заговорившем о смене режима, и иранцами, отвергнувшими попытки посредничества.

Ключом к пониманию этой битвы являются совершенно разные войны, которые ведут противоборствующие стороны. Для Исламской Республики это вопрос выживания. Для Израиля уничтожение военного и ядерного потенциала Ирана также считается экзистенциальным вопросом. Но для США это война по выбору, которая в идеале должна закончиться быстро, пишет обозреватель по вопросам обороны и дипломатии Марк Урбан в материале для The Times.

Пентагон, в частности, рассматривает ее в контексте гораздо более масштабных текущих столкновений с Россией и Китаем и не хочет тратить слишком много усилий на Иран, считает он.

Вот почему глава американских вооруженных сил генерал Дэн Кейн определил цели войны как предотвращение превращения Ирана в военную угрозу для его соседей – цель, достижимая в довольно короткие сроки, учитывая темпы, с которыми уничтожаются вооруженные силы Исламской Республики.

Однако Трамп через несколько дней потребовал "безоговорочной капитуляции" и роли в выборе нового руководства страны. Дэнни Цитринович, бывший руководитель иранского отдела израильской военной разведки, заявил, что если Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху всерьез намерены формировать будущее Ирана, "трудно представить, как такой результат может быть достигнут без затяжного и потенциально бесконечного конфликта при нынешнем режиме".

Таким образом, вопросы, возникающие на второй неделе конфликта, касаются того, продолжит ли расширяться масштаб войны и как США и Израиль могут помешать своему противнику одержать победу в войне на истощение, пишет Урбан. И если мир движется к затяжной борьбе, можно спросить себя, в какой степени воюющие стороны используют тактику или технологии, соответствующие другим недавним войнам, таким как в Украине, – или в какой степени мы наблюдаем качественно новый тип ведения войны.

"Хотя некоторые поспешили назвать этот расширяющийся конфликт Третьей мировой войной из-за вовлеченного глобального соперничества, это нечто совсем иное, чем то, что происходило в 1940-х годах с рейдами тысяч бомбардировщиков и миллионами сражающихся на восточном фронте. Критически важно то, что ни одна страна в мире – за возможным исключением Китая – не смогла бы поддерживать огромные расходы высокоточного оружия, которые мы наблюдаем сейчас, в течение сколь-нибудь существенного периода времени", - заявил эксперт в материале.

США также не вступили в это как в вопрос национального выживания, ради которого они были бы готовы мобилизовать американцев в массовом порядке, равно как и свою промышленность.

Иранский "план судного дня" и тактика раскола

Иран ответил на американо-израильскую атаку "планом судного дня", подразумевающим нападение на страны Ближнего Востока, если выживание режима окажется под угрозой. На данный момент их ракеты или дроны поразили 12 стран, причем Объединенные Арабские Эмираты стали главной целью. Президент Ирана Пезешкиан предположил, что Иран прекратит удары по странам, которые отзовут разрешение на использование своих баз Соединенными Штатами.

Это кажется расчетливой попыткой внести раскол среди таких стран, как Саудовская Аравия, выразивших тревогу по поводу американо-израильских ударов, отметил эксперт.

Однако есть сомнения в том, что Пезешкиан, умеренный по иранским меркам политик, сможет иметь влияние на более радикальные элементы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), запускающие это оружие. Государства Залива с тесными военными связями с США, такие как Кувейт, Катар и ОАЭ, также уже подверглись такому мощному удару со стороны Ирана, что они вряд ли доверятся предложению Пезешкиана.

Отвечая интенсивной кампанией, Пентагон добился значительных успехов. Центральное командование США заявило, что количество атак иранских баллистических ракет сократилось на 90%, а атак беспилотников – на 83%. Интеграция датчиков, используемых для поиска дронов, с самолетами, вызванными для атаки (часто до того, как пусковая установка успевает сработать), говорит о замечательной эволюции военного дела по сравнению, например, с медленными результатами коалиции 1991 года при попытках охоты на иракские пусковые установки "Скад", стрелявшие по Израилю, заявляет Урбан. Этот прогресс стал результатом, в частности, огромных инвестиций во все – от дронов до аналитического ПО и современных боеприпасов во время так называемой войны с террором.

Экономика истощения - миллионы против тысяч

Но пока такие страны, как США и Израиль, работали над созданием максимально быстрой "цепочки поражения" (kill chain) между разведданными и финальным результатом, они пренебрегали многими возможностями, необходимыми для борьбы с другими государствами. Большое внимание в последние дни было приковано к противоракетному оружию, такому как израильская Arrow, американская SM-3 морского базирования или наземные Talon и Patriot.

Они чрезвычайно дороги (3,9 млн долларов за выстрел Patriot и 12 млн долларов за Talon) и настолько сложны, что заказы на замену могут занять годы. В течение первых 36 часов войны США и их союзники выпустили 340 ракет Patriot и 70 Talon. Это эквивалентно примерно шестимесячному объему производства первого типа, а американские войска закупили всего 73 Talon за все четыре года администрации экс-президента США Джо Байдена.

"Очевидно, что для России или Китая долгосрочная конфронтация, которая истощает запасы оружия Пентагона и усугубляет политические разногласия в США, является отличным результатом. Действительно, если США значительно израсходуют наступательное и оборонительное вооружение сейчас на Ближнем Востоке, это может повлиять на планирование Китаем любой возможной будущей операции на Тайване", - подчеркнул эксперт.

США – это мировая держава, которая должна учитывать общую картину, идется в материале. За четыре года с начала войны в Украине Америка не смогла адаптировать свою систему военных закупок и имеет многочисленные уязвимости в цепочках поставок, не в последнюю очередь связанные с Китаем.

Иран, над которым нависла угроза уничтожения революционного режима, – это нация, которая будет пытаться продержаться, используя все имеющиеся в ее распоряжении средства как можно дольше. Его оружие проще, и многое из него может быть изготовлено в гражданских мастерских.

